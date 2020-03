Vergés recalca que "entre el 15% i el 20% d'ingressats a l'UCI tenen entre 20 i 50 anys"

La consellera de Salut, Alba Vergés, en el marc d'una compareixença telemàtica del Govern al Parlament, ha descrit aquesta setmana com la "més complicada" i ha alertat que es posarà més en tensió el sistema sanitari. "Acabarem la setmana duplicant els espais d'UCI", ha dit Vergés. Segons ha dit la consellera, amb un confinament total hi hauria resultats de millora en les pròximes setmanes. "Hem de fer que la corba de contagis s'aplani al més aviat possible i que el pic arribi al més aviat possible", ha resumit la consellera. En aquest sentit, ha tornat a subratllar que no es tracta només d'una malaltia de gent gran, sinó que també es complica amb la gent jove: "Entre el 15% i el 20% d'ingressats a l'UCI tenen entre 20 i 50 anys".



Per a la titular del departament de Salut, per afrontar els propers dies també és molt important la fabricació de respiradors (a través de la indústria que ha reconvertit la fabricació) i l'ampliació de les instal·lacions del sistema sanitari a través dels centres privats (ara sota control del Govern) i dels hotels per als pacients menys greus.

Ha admès que, en termes de material sanitari, hi ha tota una batalla al mercat entre països per aconseguir els recursos, com mascaretes, guants o en definitiva tot l'equip de protecció individual per als professionals. Vergés ha dit que, a banda de les comandes que van fer a principis de març, s'han incorporat a les centralitzades de Madrid i també a l'europea per poder-se'n beneficiar. Pel que fa als tests ràpids que arribaran divendres, seran uns 50.000 que se sumaran als que també enviarà el ministeri. Vergés ha dit que serviran per al personal sanitari; després a l'àmbit de residències i personal assistencial, i, finalment, a la resta de població per detectar el virus més fàcilment.

Precisament, pel que fa a les residències de gent gran, la consellera de Salut ha explicat que s'està donant suport als centres. "Tenim 80 residències amb casos positius de les 1.800 que hi ha al nostre país", ha expressat.



Vergés ha explicat el creixement potencial que ha tingut el coronavirus, ja que ha dit que a finals de febrer des del departament es va creure que es podia liderar aïllant els casos que apareixien amb comptagotes i també tots els seus contactes. En tot cas, ha admès que a partir del 9 i el 10 de març hi va haver un "punt d'inflexió" que va obligar el departament a accelerar el pla d'emergència contra el Covid-19. "Portem un mes des del primer cas i hem tingut capacitat, gràcies a la feina ingent dels professionals sanitaris, de poder adaptar el sistema sanitari per fer front a aquesta crisi sanitària tan bèstia", ha afirmat Vergés. Ha remarcat que per tenir un mapa adequat sobre com es comporta la malaltia a Catalunya és necessari que els ciutadans donin les seves dades sanitàries a Salut a través de l'aplicació mòbil que hi ha operativa. "Encara que siguin persones sanes, ens serà útil", ha dit.

"No estem en disposició de poder ajudar Madrid"

Catalunya no està en disposició ara mateix de poder ajudar Madrid a fer front a la crisi del coronavirus. És el missatge que ja havia llançat la consellera de Salut en una entrevista aquest dimecres al matí Catalunya Ràdio, abans de comparèixer al Parlament. De fet, com a conseqüència del virus en tots els sistemes de salut, Vergés ha alertat que serà "difícil" que els diferents territoris es puguin ajudar entre ells, tal com va demanar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una crida a la solidaritat amb Madrid.

"El creixement de casos a Catalunya és molt gran i hi hem de destinar tots els esforços. També serà difícil per a altres territoris i no és que no es vulgui fer", ha assegurat la consellera, que ha defensat que "de moment" els hospitals catalans encara tenen marge per atendre pacients perquè tots els centres han ampliat espais. Es treballa amb un pla per triplicar els llits d'UCI i cada hospital ha anat destinant-hi més espai de la manera que ha pogut.

"Haurem de crear places també fora dels centres amb llits per aïllament dels lleus en hotels, per exemple", ha dit. Vergés ha explicat que de moment no hi ha indicis de col·lapse i que s'augmenta capacitat "a marxes forçades" i s'intenta que arribin respiradors: un 10% dels que desenvolupen pneumònia n'acaben necessitant.

El Govern també treballa en una reorganització del sistema sanitari perquè la primària pugui fer el seguiment dels pacients lleus que segueixen el tractament a casa seva. En alguns llocs s'han posat carpes externes per fer el triatge i hi haurà professionals que hauran d'anar a domicilis i a residències. "A la gent li estem demanant que es quedi a casa i tots ens hem de reorganitzar respecte a això, seria absurd fer-los anar als centres", ha apuntat Vergés.

La consellera ha defensat que el que més els preocupa de les últimes xifres és l'evolució del nombre de pacients greus, que s'ha multiplicat per deu en una setmana, perquè la velocitat de sortida de les UCI és "molt més lenta" que la d'entrada. La mitjana és de 14 dies, cosa que implica que hi ha pacients que s'hi poden estar 20 o 24 dies.

També ha confiat que a partir de demà arribin els tests de detecció ràpida de coronavirus que va adquirir el govern espanyol i ha remarcat que la prioritat serà fer-los a professionals sanitaris i de les residències per evitar "el risc de fer córrer el virus", però no ha tancat la porta a fer-ne a conductors de manera aleatòria. "La gent que encara es mou és un col·lectiu susceptible de rebre els tests ràpids, ens interessa saber que estan en les millors condicions", ha apuntat.