Víctimes de la prostitució, desemparades per la justícia

Una dona va denunciar que era víctima del tràfic de persones i l’explotació sexual a Barcelona. El seu nom es podia mantenir en secret, perquè la llei de protecció de testimonis permet substituir-lo per un codi. Però quan va arribar l’hora del judici, el seu nom s’havia de revelar per complir amb el dret de defensa dels acusats. La dona, que volia protegir el seu nom i el fill que tenia al seu país d’origen, va acabar retirant la denúncia. “No ens fem càrrec de la violència que reben: una explotació sexual de 14 hores diàries, amb violència física i psicològica, amenaça i coacció. És molt difícil que denunciïn, i quan una dona s’hi atreveix ha de fer públic el seu nom al judici”, lamenta la regidora de Feminismes de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.

Aquest cas va passar fa dos anys, explica Pérez, i en feia set que el consistori estava en contacte amb la Lily, que exercia la prostitució al Raval i que va morir fa dues setmanes d’una malaltia. El cas de la Lily, que ha impactat l’opinió pública, ha deixat en evidència les mancances del sistema quan s’intenten protegir les dones que són víctimes del tràfic i l’explotació sexual. “La Lily mai ho hauria denunciat, però potser amb un jutge hauríem enxampat la xarxa que l’explotava”, assegura Pérez. El problema és que, sense la denúncia de la Lily, la investigació judicial no va avançar. La fiscalia va obrir diligències pel seu cas però les va acabar arxivant. Tot i que es van presentar informes -l’últim fa només dos mesos- per aportar proves de la violència que patia la dona, la investigació no es va reobrir.

Al final del 2015 l’Ajuntament de Barcelona va crear una taula tècnica amb la participació dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, la fiscalia i la judicatura, així com d’altres entitats relacionades amb la qüestió, per acordar un sistema d’indicadors que donés validesa als informes que elabora la unitat municipal contra el tràfic d’éssers humans (UTEH). “Els informes són bastant exactes”, defensa Pérez, perquè tenen indicadors “molt plausibles”, com ara l’estat físic i psicològic de la víctima, el nombre d’hores que s’està al carrer, si està vigilada, si cada dia hi passa el mateix cotxe o si algú li recull diners. En els informes de la Lily es concloïa que hi havia un risc elevat, però no va ser suficient per avançar.

La regidora considera que la policia va treballar en el cas de la Lily tot i que “podria haver investigat més” perquè no hi va haver cap detenció. Malgrat tot, Pérez vol fer un pas més i obrir “un debat integral” de la prostitució. Explica que Barcelona ara no multa amb l’ordenança del civisme si s’exerceix al carrer -la Lily tenia sancions entre el 2013 i el 2015-, però que la llei mordassa “dona marge per multar”. “El sistema et demana confiança quan t’agredeix -critica Pérez-. Falla la manera d’abordar la prostitució i el tràfic: quan s’exerceix per necessitat econòmica s’han d’afinar les eines de la connexió internacional i la protecció de les dones”.

Canviar la responsabilitat

“Aquest succés injust i cruel posa de manifest les debilitats i les deficiències del sistema de protecció i atenció a les víctimes del tràfic”, exposa l’ONG Sicar sobre el cas de la Lily. La directora de l’entitat, Encarna Jordán, diu que la responsabilitat “no pot recaure en la dona”. “Si hi hagués una llei que abordés el tràfic i l’explotació, la protecció [a les víctimes i a les seves famílies] seria viable”, valora Jordán, que recorda que la falta d’aquesta norma específica les deixa desemparades. Pérez assegura que una llei integral serviria per avalar els informes tècnics i per tirar endavant un cas amb els testimonis de la UTEH o policials, sense que fos imprescindible la declaració de la víctima.

En canvi, en un comunicat, les Putes Llibertàries del Raval exigeixen una responsabilitat “política, institucional, jurídica i policial” per la situació que va viure la Lily. “Aquest final es podia haver evitat si la jurisprudència estigués en contacte amb la realitat”, afegeixen. Les Putes Llibertàries lamenten que la resposta “sempre va ser la mateixa, que era una situació difícil”, mentre ella “anava camí de la tomba”.