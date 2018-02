Viure en un garatge a ple hivern entre brutícia, humitats i fred

Un garatge a peu de carrer en condicions deplorables com a casa pròpia. Així es com viuen des de fa tres mesos el Luis i la Carmen, una parella de Sabadell de 74 i 65 anys, respectivament, que ha viscut tota la vida al barri de Can Puiggener de la cocapital vallesana. Tot va començar a principis de desembre quan, segons la Carmen, el mal estat de l’immoble on vivien els va obligar a abandonar el pis per seguretat, moment a partir del qual van ocupar aquest garatge del mateix barri. Un espai molt limitat on dormen sobre dos matalassos a terra en condiciones antihigièniques i sense els subministraments bàsics. Humitats, fred, mobles vells, una cuineta cremada, brutícia i alguns ratolins entre els llits, cadires trencades, roba desgastada de segona mà, mantes prestades i sense intimitat. Aquest és el cru dia a dia de la parella.

“No teníem on anar i ens vam quedar aquí; arrepleguem tot el que trobem a les escombraries”, explica la Carmen, que no se separa del petit radiador que li han deixat fa poc i que està connectat a un punt de llum extern, on també hi tenen un televisor. Pel que fa a l’aigua, la van a buscar a la font, mentre que cuinen amb una bombona de gas butà que un familiar els ha portat. De fet, la Carmen acaba de bullir mongetes en una olla que, assegura, els donaran per menjar tres dies. “No tinc les dents bé i quan no tenim gas m’he de menjar la verdura i les llegums crues”, afirma la Carmen, que ara mateix té un litre de llet, mongetes i patates per a dues persones per passar el que queda de mes. De fet, el Luis i la Carmen cobren només 300 euros cadascun al mes en concepte de baixa per discapacitat. “Fa nou mesos que no mengem ni carn ni peix; aquesta situació ens està matant i necessitem una solució ja”, afirma.

Garatge propietat d’un banc

El garatge pertany a un complex de tres cases del barri que estaven deshabitades i tapiades pel Banc Sabadell, propietari dels immobles. D’ençà que van conèixer l’ocupació, l’entitat bancària i l’Ajuntament es troben en ple procés per buscar una solució. La parella, molt coneguda al barri, té 12 fills ja independitzats que ajuden com poden els seus pares, ja que un d’ells també s’ha quedat sense casa i viu al pis de la seva cosina. La família fa 30 anys que és assistida pels serveis socials de l’Ajuntament, i un familiar de la parella ja va ocupar aquest complex l’any 2015. Llavors, Banc Sabadell va pactar un lloguer social i va reallotjar l’afectat en un altre pis, per després tapiar els immobles. No ha sigut fins fa tres mesos que el Luis i la Carmen van trencar el tapiat del garatge i el van ocupar.

Aquests tres mesos que porta la parella vivint al garatge han coincidit amb els dies més freds de l’hivern, durant els quals ha plogut, ha nevat i hi ha hagut fortes gelades de nit. “Dormim en un matalàs a terra tapats fins al cap perquè entra un fred terrible”, explica la Carmen davant del petit radiador, insuficient per escalfar tot el garatge. “Amb el fred, vaig agafar una pulmonia i em vaig posar a 40 de febre”, assegura la dona, que explica que el seu marit està també amb antibiòtics. “Això és massa, no aguantem més”, lamenta la Carmen.

En plenes negociacions

Ajuntament i Banc Sabadell treballen a contrarellotge per trobar una solució per a la parella, que passaria per un lloguer social en un pis. El consistori, que fa de mediador, qualifica de “degradat” el garatge i d’“indignes” les condicions en què viuen el Luis i la Carmen, i destaquen que és impossible fer cap mena de regularització d’aquest espai insalubre.

La regidoria d’Habitatge és la que està en contacte permanent amb el banc per buscar un “acord raonable”, mentre que els serveis socials són els encarregats d’analitzar la situació de la família i veure quines necessitats tenen. “Aquesta parella no anirà al carrer”, afirma el consistori. Actualment, Sabadell treballa amb 400 famílies en emergència social que necessiten un lloc per viure.

En aquest sentit, Banc Sabadell assegura que les negociacions “van pel bon camí” per trobar una “solució digna” i que els afectats acabaran sent reallotjats en un pis de l’entitat amb un lloguer social encara per pactar. De fet, aquesta setmana es tornaran a reunir les tres parts per avançar en aquest procés.