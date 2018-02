William Carnes dimiteix de Turisme de Barcelona per despeses no justificades

El director general del consorci Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes, ha dimitit. Ho ha fet enviant una carta on no detalla els motius pels quals abandona el càrrec, però la decisió, pot estar vinculada a una auditoria interna municipal que va detectar un ús irregular de la targeta Visa que Carnes tenia per a les despeses motivades per la seva feina, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ARA.

Carnes, que havia estat conseller d'Agricultura del Govern i tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa socialista, hauria efectuat pagaments amb la targeta que no han quedat prou justificats. Segons les informacions, les targetes sota sospita serien una o diverses i les despeses irregulars s'enfilarien a 83.000 euros, principalment destinats a viatges d'avió, allotjaments i dietes.