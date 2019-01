"El Yassine ha salvat el meu fill traient-lo per la finestra"

El Yassine Maati, marroquí de 38 anys, és veí del 3r 2a del bloc incendiat aquest dissabte al matí al barri de Sant Roc de Badalona, on tres persones han mort i 30 han resultat ferides. Ell ha salvat els seus dos fills i el fill de tres anys d'un veí per la finestra, amb l'ajuda d'un agent de la Guàrdia Urbana i una escala.

"He sortit a les nou del matí i he vist el fum pujant per l'escala. He trucat a la porta del primer pis i estaven dormint, però han pogut sortir", explica el Yassine. De seguida intervé un altre veí, del 4t 2a, pare del nen que ha salvat. "El meu fill l'ha salvat ell", diu. El Yassine i un veí de la Urbana han pujat per una escala per la part exterior del bloc i, mentre l'agent es quedava aguantant l'escala des de la part de dalt, el Yassine s'ha enfilat ajudat-se d'un tub d'aire condicionat, a sobre del qual s'ha enfilat per arribar al quart pis i baixar el fill del seu veí. Ha fet el mateix amb els seus dos propis fills.

Els veïns ho han explicat a l'ARA a les portes del Centre Cívic de Sant Roc, on s'estan atenent els veïns que han estat donats d'alta i per als quals s'ha de trobar un lloc per passar la nit, tot i que la majoria ho faran en cases d'amics i familiars. Dos blocs han sigut desallotjats.