Zoido: "Els grans mitjans es van sentir enganyats per la difusió d'imatges de l'1-O, algunes d'elles molt manipulades"

"Els grans mitjans de comunicació han dit que es van sentir enganyats per la difusió d'imatges de l'1-O, algunes d'elles molt manipulades". El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reiterat en una entrevista a la SER que les imatges del dia del referèndum "van ser utilitzades i fins i tot manipulades en alguns casos". "Al principi, sense cap dubte, es va produir una confusió fora d'Espanya", ha recordat aquest dijous Zoido sobre les primeres hores de l'1-O, però ha afegit que "quan es va explicar tot i es va demostrar, l'avantatge va ser evident". "Allò que van voler vendre, ningú després els hi ha comprat. La prova és que no tenen cap suport seriós fora de Catalunya", ha considerat.

Zoido ha tornat a defensar les càrregues policials de l'1-O "en compliment d'una decisió de l'autoritat judicial". "I sobretot, també, per la falta de col·laboració i compliment que tenien els Mossos", ha assegurat el ministre de l'Interior, que ha afirmat que el dia del referèndum "es va sentir enganyat" per l'aleshores cap de la policia catalana, Josep Lluís Trapero. Zoido ha apuntat que ell sabia que es produirien les càrregues i que va veure les imatges "des del despatx", però que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no estava assabentat de l'actuació policial abans d'executar-se.

Pel que fa a la jornada de l'1-O, Zoido ha explicat que "primer va lamentar que, entre tantes persones, n'hi havia moltes de bona voluntat que anaven a votar". "Però n'hi havia d'altres que estaven organitzades, prèviament concertades, que s'havien distribuït de manera enllaçada, com se les havia preparat i informat", ha valorat el ministre de l'Interior. Ha afegit que hi havia persones encaputxades, nens i altres "que estaven estratègicament col·locades". "Va ser una organització per provocar aquesta situació", ha conclòs.

Defensa del nou cap dels Mossos

El ministre de l'Interior ha defensat que, una vegada aplicat l'article 155, es cessés Trapero i es nomenés Ferran López com a nou cap dels Mossos. Zoido, que durant tota l'entrevista s'ha referit a López com "el senyor Ferran", ha considerat que amb aquest canvi "hi ha hagut col·laboració". Ha posat com a exemple l'operació de fa dos dies dels Mossos, la Guàrdia Civil i la policia francesa que va culminar amb la detenció de tres persones pels atemptats a Barcelona i Cambrils. "Aquesta és la policia autonòmica que jo vull defensar i recolzar", ha destacat Zoido, que ha descartat que es retiri a Catalunya la competència de seguretat.

Zoido també ha parlat de l'informe d'Amnistia Internacional que acusa Espanya de "restringir la llibertat d'expressió i de reunió". El ministre de l'Interior ha respost que "a Espanya la llibertat d'expressió està més que garantida". Ha valorat que l'informe d'Amnistia es refereix a decisions judicials i ha insistit que a l'Estat "hi ha divisió de poders". També ha defensat la ‘llei mordassa' "per garantir les intervencions" dels cossos de seguretat.