Els abusos de mossèn Tomàs van començar 10 anys abans a Siurana

Els abusos de mossèn Tomàs van començar molts anys abans d'arribar a Vilobí d'Onyar i entrar a formar part del col·legi Bell Lloc de Girona. Després que l'ARA avancés diumenge els testimonis de diferents víctimes que van patir els abusos del capellà durant més de 30 anys, aquest diari ha trobat un cas que es remunta una dècada abans, a l'any 1959. Els fets es van allargar durant gairebé "quatre anys" a la localitat de Siurana d'Empordà i, tot i que no hi va haver tocaments explícits de la zona genital, van violentar molt la víctima. Llavors, mossèn Tomàs tot just havia fet els 30 anys.

L'home, que ha demanat mantenir-se en l'anonimat, recorda que tot va començar quan tenia sis anys. Feia d'escolà de mossèn Tomàs i cada dia, de dilluns a dissabte, havia d'anar a l'església abans de les 8 del matí. "Quan la missa s'acabava, ell s'asseia en una cadira que tenia al passadís que va de l'església a la rectoria, em cridava perquè no marxés i em feia seure a la seva falda", recorda l'home. El capellà li preguntava coses "sobre altres nens i nenes" i sempre estaven referides "al sexe". Així "dia rere dia", pressionant "molt" perquè parlés. "Em retenia molta estona, em feia estar angoixat", diu l'home.

"La setmana que em tocava fer d'escolà ho passava molt malament, però no m'hi podia negar", rememora. Les xerrades, a la seva falda, amb mossèn Tomàs acariciant sempre "al límit", provocaven que el noi arribés tard a l'escola més d'un dia, però mai es va veure amb força per explicar-ho a la família.

Durant tres dècades, mossèn Tomàs va abusar de diferents menors de Vilobí d'Onyar i el col·legi Bell Lloc de Girona, un centre de l'Opus Dei on el capellà hi anava unes hores a la setmana. En dues ocasions, els responsables del municipi van traslladar els fets al Bisbat de Girona, però no van aconseguir que s'apartés el mossèn del poble: mossèn Tomàs va seguir-hi fins l'any 1999, quan va marxar a Arbúcies a una casa de repòs. El mateix va passar amb el col·legi, segons detallen diferents testimonis. Un pare va comunicar a la direcció del Bell Lloc l'actitud de mossèn Tomàs amb els menors, però no es van prendre mesures contra ell. Tant el Bisbat com el col·legi, en canvi, asseguren que no tenen constància d'aquestes denúncies, tot i que han iniciat les investigacions pertinents per aclarir els fets.