Un accident en una pista forestal a Avinyó deixa un mort, un ferit crític i tres més de consideració

Un accident en una pista forestal a Avinyó (Bages) ha deixat un mort, un ferit crític i tres més de diversa consideració, segons ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, un vehicle amb cinc joves, quatre nois i una noia menor d'edat ha bolcat en una carretera forestal als afores de la localitat. La noia ha perdut la vida al lloc dels fets. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 19.00 h d'aquest divendres. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat quatre unitats de suport avançat i dues de bàsiques per ocupar-se de les víctimes. El conductor ha resultat ferit de gravetat i ha sigut traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dos dels afectats menys greus estan sent atesos al centre hospitalari Althaia de Manresa.