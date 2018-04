Colau, amb José Mujica a Montevideo

Hi ha "un retrocés preocupant dels drets i llibertats tant a Europa com als països de Llatinoamèrica", i la crisi dels refugiats al Mediterrani –en el primer cas– i la detenció de l'expresident del Brasil, Lula da Silva –en el segon cas–, en són els exemples més recents. Aquesta és la conclusió, segons fonts municipals, a què han arribat Ada Colau i José Mujica en la trobada que l'alcaldessa de Barcelona i l'expresident de l'Uruguai han tingut a Montevideo.

Colau és a la capital uruguaiana per participar en un seminari sobre ciutats i habitatge organitzat per l'Ajuntament de Montevideo, i ha aprofitat per reunir-se al Palacio Legislativo amb Mujica, amb qui els comuns sempre han tingut relació.

Durant la conversa, Colau va lliurar a Mujica una reproducció d'un panot de Barcelona amb el logo de Barcelona Ciutat Refugi. També segons fonts municipals, l'alcaldessa ha explicat a l'expresident de l'Uruguai la visita de l'expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, la setmana passada a l'Ajuntament de Barcelona. Colau i Mujica van coincidir a destacar la necessitat de fer front a la onada de repressió dels moviments populars, indiquen les fonts coneixedores de la trobada.

Colau i Mujica van "compartir la preocupació per la situació d’excepció que ara viu Catalunya" i també van coincidir en la necessitat de "promoure aliances àmplies per consolidar polítiques progressistes i inclusives tant a Europa com a Amèrica Llatina". Precisament, Montevideo i Barcelona actualitzen aquests dies el seu agermanament amb un conveni de col·laboració, i l’alcaldessa ha rebut la distinció de "visitant il·lustre".