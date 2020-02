Colau urgeix Sánchez a regular per llei el preu dels lloguers

En el segon dia de visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el president espanyol s'ha reunit amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. A la trobada, que ha durat una hora escassa, el president espanyol i l'alcaldessa han parlat bàsicament de la crisi d'accés a l'habitatge i de la necessitat de recuperar la relació "de normalitat" entre el govern espanyol i la segona ciutat més important de l'Estat.

Així, més enllà de les qüestions de l'agenda oficial, Colau ha volgut situar al centre del debat la necessitat de regular el preu dels lloguers, que a Barcelona ja s'enfilen de mitjana per sobre dels 1.000 euros al mes. La limitació dels lloguers és un dels punts dels compromisos que van adoptar el PSOE i Unides Podem durant l'acord per formar el govern de coalició i per això aquest divendres Colau ha intentat arrencar "el compromís" del president espanyol. "Hem insistit en la necessitat de poder plasmar un primer esborrany per a la regulació de lloguers com abans millor", ha expressat Colau, que ha afegit que "la ciutat de Barcelona està compromesa per ajudar a aconseguir-ho".

El president socialista li ha respost que el govern espanyol està a favor de fer passes en aquesta direcció. "Estem disposats a actuar en el mercat de l'habitatge i que la política de lloguer no sigui una barrera per a molts col·lectius de Barcelona i d'altres ciutats", li ha contestat el president socialista, que també ha garantit –sense aclarir terminis– que "complirà" amb el seu compromís.

Rellançar la capitalitat cultural i científica de Barcelona

Feia 11 anys que cap president espanyol no visitava l'Ajuntament de Barcelona. L'últim va ser el també socialista José Luís Rodríguez Zapatero, el 2009, sota el mandat de Jordi Hereu. Aquest matí Colau també ha agraït a Sánchez el "retorn a la normalitat en les relacions". "Ahir vam veure un punt d'inflexió, una nova etapa constructiva i de respecte", ha assegurat Colau, que, durant la compareixença conjunta al Saló de Cent de l'Ajuntament, ha concretat que les dues administracions han acordat recuperar un conveni per rellançar la capitalitat cultural i científica de Barcelona a l'Estat, actiu durant l'etapa de José Luís Rodríguez Zapatero a la Moncloa i interromput amb els governs del PP.

Aquest conveni, previst a la Carta Municipal de Barcelona, preveu el finançament per part de l'Estat de grans infraestructures i projectes culturals i científics a la ciutat. El conveni del 2010, l'últim en vigor, va suposar una injecció de diners addicionals per a la ciutat de 25,8 milions d'euros. "Considerem fonamental que al segle XXI, el de les grans ciutats, es reactivin alguns instruments interadministratius per compartir reflexions, demandes i problemes que tenen els veïns i veïnes de Barcelona", ha dit Sánchez, que ha subratllat que "és important superar el terme cocapitalitat per començar a parlar de colideratge".