Els additius de la carn dels kebabs encenen el debat a Europa

“La Unió Europea no prohibirà els kebabs”. Amb aquest i altres missatges a Twitter, el Parlament Europeu va voler aclarir ahir la polèmica generada sobre el futur d’aquest aliment. El debat va començar amb una proposta de la Comissió Europea que demana permetre els fosfats a la carn dels kebabs. Però la comissió de Medi Ambient de l’Eurocambra va rebutjar la petició, amb 32 vots a favor de vetar els fosfats als kebabs i 22 en contra. La decisió definitiva la prendrà el Parlament Europeu en la seva sessió plenària de la setmana vinent, tot i que mentrestant s’ha generat una falsa alarma sobre la continuïtat d’aquest aliment a la UE. La resposta és que no perilla, ja que l’única cosa que pot canviar és si la carn dels kebabs pot contenir més fosfats o no (en funció de la decisió de l’Eurocambra).

El diari alemany Bild va publicar la setmana passada que els kebabs estaven en perill perquè la comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu havia rebutjat la introducció dels fosfats a la seva carn. A partir d’aquesta falsa premissa, es van encendre les alarmes. Alemanya no es va situar per casualitat a l’origen de la polèmica, ja que l’Eurocambra va assegurar ahir que “els kebabs que es consumeixen a la UE no haurien de fer servir fosfats, malgrat que alguns productors alemanys reconeixen que n’utilitzen com a additiu”. De fet, Alemanya és el productor principal de la carn dels kebabs a Europa i els fabricants d’aquest país voldrien fer servir legalment els fosfats en aquest producte (sota les sospites que ja estan utilitzant igualment aquest additiu sense respectar la legislació europea). Els additius alimentaris els autoritza la Comissió Europea, que és qui regula quins es poden fer servir, en quins aliments i en quines dosis.

Tot i això, la carn dels kebabs no està exempta de tot tipus de fosfat. Amb l’aval de la UE, ja conté un fosfat de dimidó. Es tracta d’una sal de fosfat que s’utilitza en els kebabs i en altres preparats càrnics per compactar la carn. Però la proposta que ara havia impulsat la Comissió Europea planteja que els kebabs també incorporin a la seva carn altres fosfats, com ara l’àcid fosfòric, el difosfat, el trifosfat i el polifosfat. Actualment, la UE ja permet que algun tipus de salsitxes, de pernil salat i d’hamburgueses, així com altres preparats càrnics, tinguin els fosfats E 338-452, que es fan servir per protegir el gust i retenir l’aigua. La proposta de la Comissió Europea demana la introducció dels fosfats a la carn dels kebabs, ja sigui de boví, de xai, de vedella o d’aus.

Alarma per un estudi del 2012

La cap del servei de planificació, auditoria i avaluació del risc a la subdirecció general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de la Generalitat, Victòria Castell, va explicar ahir que un estudi que es va publicar l’any 2012 suggeria l’augment del risc cardiovascular en una ingesta elevada de fosfats. Però les alarmes que va encendre aquest estudi es van apagar després que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) conclogués que no es podia fer aquesta relació causal. Castell va afegir que qualsevol incorporació de fosfats l’ha d’avaluar la UE i va avisar que les persones amb una malaltia renal crònica no poden fer un consum elevat de fosfats.

En aquesta línia, el professor de seguretat alimentària de la Universitat Autònoma de Barcelona José Juan Rodríguez va destacar que els fosfats no s’han d’entendre “com un tòxic”, malgrat que no s’han de sobrepassar els llindars de perill. “Seria un problema que mengéssim un kebab cada dia. Aquesta no és la base de la nostra dieta”, va dir Rodríguez, que va subratllar que en altres països europeus la situació és diferent. Tot i que la votació del Parlament Europeu no serà fins a la setmana que ve, l’EFSA ja ha avançat que preveu fer una avaluació de la seguretat dels additius per a la salut a finals de l’any vinent.

La polèmica sobre el futur dels kebabs en tres preguntes

On s’ha situat l’origen d’aquest debat?

El diari alemany Bild va encendre les alarmes publicant que els kebabs estaven en perill per una decisió de la UE. El productor principal a Europa de la carn dels kebabs és Alemanya, on alguns fabricants reconeixen que utilitzen com a additius els fosfats.

Quins additius conté actualment la carn dels kebabs?

La carn dels kebabs no està exempta de tot tipus de fosfats. Amb l’aval de la UE, ja conté un fosfat de dimidó, que es fa servir en els kebabs i en altres preparats càrnics per compactar la carn. La proposta impulsada per la Comissió Europea planteja que els kebabs també incorporin a la carn fosfats E 338-452, com ara l’àcid fosfòric, el difosfat, el trifosfat i el polifosfat, que ja es permeten en alguns preparats càrnics.

Per què hi ha inquietud pels fosfats?

Un estudi de l’any 2012 suggeria l’augment del risc cardiovascular en una ingesta elevada de fosfats. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va dir que no es podia fer aquesta relació causal, però ara preveu fer una avaluació de la seguretat dels additius per a la salut.