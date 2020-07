La jutge rebutja l'aïllament domiciliari que l'Ajuntament de Mataró havia ordenat a sis persones

El jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona no ha avalat l'aïllament i quarantena obligatòria durant 14 dies al seu domicili de sis ciutadans que havia ordenat l'Ajuntament de Mataró. "Entenc que l'alcalde no té competència per adoptar una mesura de confinament domiciliari", diu la jutge, que, això sí, obre la porta que ho demani una altra administració "sanitària competent" i, llavors sí, la mesura podria ser "ratificada".

"Cap dels articles atribueix competència als ens locals per acordar mesures limitatives de drets fonamentals sobre les persones, amb finalitats de protecció de la salut pública", diu la magistrada sobre la sol·licitud del consistori maresmenc. La jutge recorda que els ajuntaments poden recomanar aquest tipus de mesures, però "no un confinament obligatori com passa en el cas present". En canvi, l'Estatut sí que atribueix aquesta competència als "titulars dels departaments de Salut i d'Interior" en funció de l'evolució de la "situació epidemiològica i sanitària".

"Resulta evident que estem davant mesures que impliquen privació i restricció de la llibertat i altres drets fonamentals de sis persones, i que han sigut acordats per autoritats sanitàries, per considerar-les urgents i necessàries per a la protecció de la salut pública", diu el text. Tant la Fiscalia com el metge forense de guàrdia de Barcelona han emès un informe en el qual no s'oposen al confinament domiciliari però, tot i això, la jutge fa prevaler els drets fonamentals que no pot limitar el consistori de Mataró.

El consistori maresmenc pot presentar un recurs en el termini de 15 dies a la decisió de la jutge.