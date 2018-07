L'alcaldessa de Girona es compromet a municipalitzar el servei d'aigües quan caduqui l'actual concessió, el 2020

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha compromès a municipalitzar el servei d'aigües a partir del 2020, quan caduqui l'actual concessió. "Volem una gestió pública al 100%", ha anunciat l'alcaldessa durant el ple municipal d'aquest juliol. En una clara referència al cas Agissa, Madrenas ha subratllat que la gestió de l'aigua "s'ha d'apartar de les dinàmiques que fan pensar en altres beneficis més enllà del servei públic", i ha apostat clarament per la gestió directa, tancant la porta a "qualsevol nova concessió privada o semiprivada". L'anunci, però, no ha estat exempt de polèmica.

La CUP li ha recordat a l'alcaldessa que van ser ells els que se la van "jugar" interposant la denúncia que ha destapat possibles irregularitats en el si de Girona SA, i el PP, directament, li ha retret haver entrar ja "en campanya electoral". A més, la majoria de l'oposició ha reclamat a l'equip de govern que, més enllà dels anuncis, faci passos ferms cap a la municipalització de l'aigua (per exemple, calendaritzant què cal fer a partir d'ara). D'altra banda, el ple municipal ha aprovat aquest dilluns l'establiment de servei públic i el reglament de la ràdio municipal enmig de les crítiques i l'abstenció en bloc de tota l'oposició.

Allò que fins ara s'estudiava ja s'ha convertit en un compromís ferm. L'alcaldessa de Girona ha anunciat la voluntat que a partir del 2020 la gestió de l'aigua a la ciutat passi a ser "pública al 100%"; és a dir, que es municipalitzi.

Marta Madrenas ha pres la paraula aprofitant que, al ple d'aquest juliol, es votava l'adhesió del consistori a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). L'alcaldessa ha defensat que el consistori vol ser "referent" en la gestió "d'un bé essencial" com és l'aigua i ha manifestat el seu compromís "indubtable i ferm" perquè, quan s'acabi la concessió, a Girona aquest servei passi a ser "100% públic".

L'alcaldessa no ha amagat que, en aquesta decisió, el cas Agissa hi ha tingut a veure. De fet, ha recordat que, des del 1976, d'una manera o altra la gestió de l'aigua a la ciutat ha estat en mans de Girona SA. I ha admès que, a partir de l'octubre, s'ha fet un pas endavant cap a la municipalització. Precisament perquè el jutjat que investiga les suposades irregularitats va atorgar la gestió de l'aigua als tres ajuntaments mentre no es resol el cas.

Per això, i després de l'experiència d'aquests mesos, Madrenas ja ha anunciat que el 2020 no hi haurà cap nova concessió del servei. L'alcaldessa, a més, també ha defensat la gestió que ha fet CiU fins ara, "tot i no ser els que hem cridat més ni hem fet bandera de la municipalització". I com a exemple, ha posat l'auditoria a Agissa que es va encarregar durant l'època en què Carles Puigdemont era alcalde.

Crítiques de l'oposició

Tot i que allò que es votava era l'adhesió de l'Ajuntament a l'AMAP, el debat sobre aquest punt de l'ordre del dia s'ha centrat sobretot en l'anunci que ha fet l'alcaldessa. La portaveu del PP, Concepció Veray, l'ha acusada de creure's "en campanya electoral" i li ha retret haver assimilat la mala experiència amb Agissa a la gestió mixta de l'aigua. "Un model que, per si mateix, no és dolent", ha dit.

La crítica més àcida cap a l'alcaldessa, però, ha arribat per part de la CUP. La seva portaveu, Laia Pèlach, ha acusat obertament l'equip de govern d'haver-los portat a la situació actual (ja que va ser CiU qui va prorrogar la concessió a Agissa fins al 2020). Pèlach també ha recordat que van ser ells els que se la van "jugar" interposant la denúncia per possibles irregularitats, i ha acusat l'equip de govern d'haver mirat "contínuament cap a l'altra banda" fins que el cas no va esclatar.

Per la seva banda, tant el PSC com ERC han agraït a l'alcaldessa que s'hagi compromès a municipalitzar el servei d'aigües. Però tots dos grups li han demanat "més concreció" i "passos ferms" en aquest sentit. Entre d'altres, li han reclamat més transparència i que tiri endavant un pla de treball, acompanyat d'un calendari, per avançar perquè la gestió pública de l'aigua a Girona sigui una realitat el 2020.

"Més enllà de les diferents ideologies, s'ha demostrat que la municipalització és la millor opció; la gestió pública de l'aigua permetrà que no es talli el servei a aquells que passen penúries i dur a terme aquelles inversions a la xarxa que són urgents", ha dit la regidora socialista Elisabeth Riera.

Per la seva banda, Cs ha centrat la seva intervenció a criticar que l'adhesió de l'Ajuntament a l'AMAP costarà cap a 3.000 euros anuals, i s'ha oposat al fet que el consistori entri a formar part de l'entitat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, durant el torn de rèplica, ha subratllat la importància d'adherir-se a l'associació per disposar "d'un espai de reflexió" juntament amb altres ajuntaments catalans que apostin per la municipalització de l'aigua.

Marta Madrenas, a més, ha respost a la CUP que des de l'equip de govern s'ha actuat "amb discreció i sense estridències", i ha recordat a Laia Pèlach que l'Ajuntament, precisament, és acusació particular en el cas Agissa. Al final, l'adhesió del consistori a l'AMAP ha tirat endavant per 22 vots a favor, dos en contra (els de Cs) i una abstenció (la del PP).

Ràdio municipal

D'altra banda, el ple d'aquest juliol també ha aprovat l'establiment de servei públic i el reglament de la ràdio municipal, que substituirà l'emissora Fem Girona (que va deixar d'emetre el passat 30 de juny). Tot i que aquest punt de l'ordre del dia ha tirat endavant, l'equip de govern s'ha quedat sol votant-hi a favor.

Tota l'oposició en bloc s'ha abstingut i ha retret a CiU la gestió que s'ha fet fins ara amb el servei. Entre d'altres, li han criticat la sensació que, per a l'equip de govern, la ràdio era "un destorb" que es volia "treure de sobre". Sobretot, han incidit en el fet que es volgués treure a concurs la gestió del servei per tan sols 30.000 euros anuals (que ara una nova proposta eleva fins als 140.000).

Entre d'altres, el reglament estableix les bases del nou pla de programació que tindrà la nova emissora municipal. A més, també s'hi concreta que, quan el servei surti a concurs, la concessió serà per a un any (renovable a un altre). Durant el debat d'aquest punt, l'oposició també ha criticat que l'Ajuntament hagi fet "amiguisme", perquè mentre no es resolgui el concurs la gestió de la ràdio s'ha atorgat a TVGirona de manera provisional.