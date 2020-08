La detecció d'asimptomàtics a Madrid enfronta la conselleria i el ministeri de Sanitat

"No és un bon indicador", assegurava aquest dijous el director tècnic de Sanitat, Fernando Simón, sobre el 15% de detecció d'asimptomàtics a la Comunitat de Madrid. És a dir, que de 100 positius que diagnostica el govern regional, només 15 no presentaven símptomes. Una xifra que ha rebatut del tot aquest divendres el conseller de Salut madrileny, Enrique Ruiz Escudero, que assegura que és del 60%. Es tracta de dades incompatibles les unes amb les altres, però que no es poden contrastar a partir del nombre de PCR realitzats, la quantitat de positius que en surten i, d'aquests, els que no presentaven símptomes. Per què? Perquè el ministeri assegura que correspon a la Comunitat proporcionar-los i la conselleria regional no els facilita.

La polèmica ha saltat després que la mateixa direcció general de Salut Pública de Madrid publiqués l'últim informe setmanal sobre l'evolució del coronavirus, en la qual analitzava la setmana que va del 27 de juliol al 2 d'agost. S'hi especificava que només un 7,6% dels positius detectats eren asimptomàtics, una xifra inferior a la que dijous a la tarda va donar Simón. Curiosament, aquestes dades en concret ja no apareixen al document que ara hi ha penjat a la web de la Comunitat de Madrid. En la roda de premsa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries va explicar que aquest divendres hi havia prevista una reunió amb la conselleria de Salut per avaluar la situació.

El ministeri no ha fet cap comentari sobre la trobada, però sí que ha volgut sortir al pas Ruiz Escudero, que en una declaració gravada distribuïda als mitjans acusa de "deslleialtat" Simón per haver informat d'unes xifres que "no es corresponen amb la realitat". "De tots els casos que tenim, un 60% són asimptomàtics, per sobre de la mitjana d'altres comunitats", ha reblat el conseller, que ha fet gala de "l'absoluta transparència en la transmissió de dades". En aquest sentit, ha carregat contra Simón per generar "alarma".

La meitat de rastrejadors dels promesos

La capacitat de detectar asimptomàtics és important perquè permet localitzar persones amb coronavirus que són menys contagioses que les que desenvolupen símptomes, tal com habitualment explica l'epidemiòleg del ministeri a les rodes de premsa. Aquesta detecció precoç ajuda a tallar la transmissió, tot i que també és essencial una ràpida recerca dels contactes d'aquest positiu asimptomàtic. Tot plegat és el que aquest dijous Simón va assegurar que s'abordaria amb la conselleria, després que també s'hagi conegut que Madrid té problemes de rastreig. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar a principis de la setmana passada que es contractarien 360 persones perquè fessin aquesta tasca, que s'havien de sumar als 400 que el govern regional va afirmar que ja tenia.

Segons han publicat aquest divendres El País i la SER, però, Madrid només ha aconseguit contractar 32 nous rastrejadors. "S'ha contractat tota una promoció de metges especialistes en medicina preventiva i salut pública que han acabat aquest any la seva formació, especifica la resposta que la direcció general de Salut Pública ha donat a través del portal de transparència. "Concretament, 11 professionals", segueix. "I fins ara s'han contractat 21 professionals d'infermeria, que suposen menys de la meitat del nombre de llocs ofertats", afegeix. La conselleria reconeix la "dificultat" de cobrir les places i ha ampliat l'oferta a altres professions de l'àmbit de la biologia i l'educació social. "A més, s'està incorporant personal voluntari, després d'una rigorosa avaluació de la idoneïtat del seu perfil per donar suport a les tasques, sempre supervisades per professionals de plantilla i experts", anota l'executiu regional.