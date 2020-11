La Fundació Lluita contra la Sida busca voluntaris per a un assaig internacional de la vacuna contra el VIH

La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, en col·laboració amb el centre BCN Checkpoint, ha començat el reclutament de participants per l'assaig clínic Mosaico, un estudi internacional en fase 3 per avaluar l'eficàcia d'una vacuna preventiva per al virus de la immunodeficiència humana (VIH). En aquest cas, es tracta d'un vaccí de la farmacèutica belga Janssen. L'Hospital Germans Trias i Pujol serà un dels set centres a l'estat espanyol que participaran en aquest estudi aleatoritzat que es controlarà amb placebo i que es farà amb doble cec –ni els investigadors ni els participants saben qui pertany al grup de control i qui rep la vacuna–. L'objectiu és reclutar 3.800 persones a tot el món, 250 de les quals a Espanya.

Segons ha explicat la Fundació Lluita contra la Sida en un comunicat, els principals requisits per participar-hi són ser un home o una persona transsexual d'entre 18 i 60 anys; practicar el sexe amb altres homes o altres persones transsexuals; no tenir el VIH i no estar prenent la profilaxi preexposició (PrEP) o tenir pensat fer-ho properament. L'entitat demana que els voluntaris s'hi comprometin seriosament i que tinguin disponibilitat per acudir a les visites segons marca el protocol de l'estudi, que durarà entre 24 i 30 mesos. L'administració de la vacuna es farà a la unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias, però el posterior seguiment mèdic dels participants tindrà lloc a les instal·lacions de BCN Checkpoint de Barcelona.

Per facilitar la participació en l'estudi i el reclutament de participants, la Fundació ha preparat la web socrecerca.com, on les persones interessades poden inscriure's omplint un senzill formulari. A partir d'aquí, serà el personal de la Fundació qui contactarà amb elles per informar detalladament sobre les particularitats de l'estudi i oferir la possibilitat de participar-hi si compleixen els requisits.

38 milions de persones tenen el VIH

El VIH és un retrovirus que, si no es tracta, pot evolucionar cap a la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida), una patologia que compromet greument el sistema immunitari i que pot posar en perill la vida humana. Es calcula que hi ha 38 milions de persones que viuen actualment amb el VIH. Durant l'any 2019 almenys 1,7 milions de persones van contraure el VIH i 690.000 persones van morir per malalties relacionades amb la sida.

No existeix una vacuna autoritzada contra el VIH o la sida. El procés és molt complex, però els experts asseguren que els últims 30 anys s'ha avançat molt. Les opcions de tractament contra el VIH han millorat molt en els últims 30 anys i la gran majoria d'antiretrovirals, molt ben tolerats i eficaços, aconsegueixen que les persones que els prenen de manera regular estiguin indetectables i no puguin transmetre el VIH. "Tot i això, algunes persones desenvolupen resistències als fàrmacs, i molts antiretrovirals són molt costosos i difícils d'aconseguir en alguns països", expliquen des de la Fundació. De fet, es calcula que aproximadament un 34% de les persones que viuen amb el VIH continuen sense tenir accés al tractament antiretroviral.

L'1 de desembre és el dia internacional de la sida, i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses ha posat en marxa la campanya #l'altrapandemia, que pretén conscienciar la població sobre la importància de no abandonar la investigació ni desviar el focus mediàtic de la sida en temps de coronavirus.