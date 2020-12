Dues setmanes després de l'incendi a la nau de Badalona on van morir quatre persones, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha alertat que "ningú sap quants assentaments i naus ocupades hi ha a Catalunya". Mentre el conseller d'Interior va dir que els Mossos d'Esquadra havien detectat "un mínim" de 37 naus ocupades similars a la de Badalona però sense concretar-ne els llocs, Barcelona ha parlat de 77 assentaments amb unes 400 persones. Són dades dispars que, segons Ribó, constaten un fenomen "estructural" que no se sap precisar i que s'ha tornat a exemplificar amb el cas de Badalona. "Caldria responsabilitzar les administracions per tenir un coneixement de la realitat", ha reclamat el síndic, que veu "impensable" aquest descontrol.

En el seu informe sobre l'incendi de fa quinze dies, diu que "sembla" que la nau estava ocupada per més de 100 persones, entre les quals hi podria haver menors. Però Ribó ha recalcat que encara no es pot precisar quants dels ocupants estaven empadronats a Badalona perquè l'Ajuntament ha sigut l'única administració que no ha respost la seva petició. En aquest punt, ha criticat "la resistència" per part de diferents consistoris catalans que "han incomplert" l'obligació d'empadronar totes les persones que viuen al seu municipi, encara que no tinguin cap propietat o lloguer. Per al síndic, no fer-ho és "una il·legalitat" que també impedeix tenir "una fotografia real de la població".

Ribó ha avisat que les taules d'emergències socials "estan desbordades", i ha posat l'exemple que a Badalona no es poden donar habitatges a les persones que ho demanen per la falta d'un parc públic. De fet, el síndic ha reclamat als municipis "habilitar fórmules" per aixoplugar possibles afectats, perquè 17 persones que vivien a la nau incendiada van haver de ser derivades al centre d'urgències i emergències socials de Barcelona (CUESB), ja que a Badalona no hi havia cap alternativa. "Cal saber fins on arriben els serveis socials i com s'han d'incrementar en dotacions", ha exigit Ribó per tenir una resposta més coordinada entre la Generalitat i els governs municipals.

Por de la policia

El síndic de greuges ha afegit que l'incendi de la nau ocupada ha evidenciat la necessitat de reformar la llei d'estrangeria i la regularització de les persones. "Són massa traves", ha assegurat Ribó, que ha explicat que alguns ocupants de Badalona "fa més de 10 anys que viuen aquí però encara no tenen papers". En el seu informe ha recollit que això també ha provocat que moltes de les persones afectades desconfiessin de la policia després de l'incendi perquè estan en situació irregular i temen ser expulsades.

Pel que fa als conflictes de convivència que es vinculaven a la nau ocupada, el síndic ha exposat que el 7 de juliol l'Ajuntament es va reunir amb els cossos policials perquè volia desnonar l'edifici. Els Mossos van argumentar que "no hi havia raons jurídiques i objectives" per fer-ho davant "la situació d'inseguretat" que es podria produir "si es deixaven al carrer prop de 200 persones" sense mesures socials d'acollida. Malgrat això, es va programar un dispositiu setmanal conjunt dels Mossos, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional a la zona. Ribó ha reclamat que la resposta en un assentament "no pot ser només policial" i ha dit que s'havien produït 15 incidents a la nau, la major part per discussions verbals i baralles que ha qualificat de "baixa conflictivitat".