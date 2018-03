Una associació de jutges assegura que la decisió del CGPJ de no readmetre Santi Vidal vulnera la llei

L'associació de jutges Àgora Judicial ha emès un comunicat aquest dissabte en què mostra la seva disconformitat amb la decisió del Consell General del Poder Judicial d'aquest dijous en que se li denega a Santi Vidal el seu reingrés a l'exercici de jutge per "falta de lleialtat" a l'Estat.

En el comunicat, l'associació subratlla que "si bé la llei orgànica del Poder Judicial exigeix una prèvia declaració d’aptitud -als efectes de constatar la manca d'antecedents penals de l'interessat que sol·licita el reingrés a la carrera judicial, així com el fet que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat i que està capacitat també físicament i psicològicament per a l'exercici de la funció judicial-, no regula la possibilitat que aquesta declaració sigui negativa ni els efectes que això comportaria".

Per aquest motiu, assenyalen que "la denegació del seu reingrés en els termes en què es fa comporta 'de facto' la imposició d'una sanció encoberta de suspensió de funcions de durada incerta que no té empara en la LOPJ i que conculca el principi de tipicitat previst a l'article 25 CE i la resta de principis i garanties que regeixen el procediment i vulnera el principi d’inamobilitat judicial". A més, subratllen que la resolució "s’adopta per un òrgan que, en el seu cas, no tindria atribuïda aquesta competència".

Per últim, també asseguren que "fer dependre la possible reconsideració ulterior del seu futur" en base al comportament públic o polític o de qüestions estrictament ideològiques, "especialment quan estem acostumats a que destacats i coneguts membres de la judicatura les emetin sense que s’hagi iniciat un procediment sancionador o un expedient de no idoneïtat", subratllen, "constitueix una intromissió il·legítima en el terreny de les llibertats individuals".