L'autobús d'Hazte Oír surt de Barcelona i la Fiscalia reclama que s'immobilitzi

L'autobús antifeminista d'Hazte Oír ha sortit de Barcelona aquesta tarda, al voltant de les quatre, amb la protecció de furgonetes dels Mossos d'Esquadra després que hagi protagonitzat una visita accidentada a la ciutat. Mentre el vehicle feia el seu recorregut per Barcelona, la Fiscalia ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia d'incidències en què ha reclamat que els Mossos immobilitzin l'autobús i el deixin al dipòsit judicial. Tot i això, des dels Mossos han explicat que, de moment, no han rebut cap ordre del jutjat de guàrdia.

Quan el vehicle ha entrat, al voltant de dos quarts de tres de la tarda, per l'avinguda Diagonal de Barcelona, una vintena de persones convocades per l'organització de l'esquerra independentista Arran l'han aturat. Els concentrats han immobilitzat l'autobús, al qual han fet pintades i li han arrencat una part dels adhesius, fins que han intervingut els antiavalots dels Mossos. El vehicle ha reprès la marxa a dos quarts de quatre la tarda amb els seus missatges, com "Stop feminazis" i "No és violència de gènere, és violència domèstica", acompanyats de la imatge d'Adolf Hitler maquillat.

Arran ha reivindicat a Twitter l'acció a través d'un vídeo en el qual es veu com part dels adhesius del bus han sigut malmesos. Una estona abans, l'organització havia denunciat que els Mossos estaven custodiant el vehicle i els havien "identificat".

El polèmic bus de la campanya contra "el feminisme radical" ja va anunciar fa uns dies que després de circular per Madrid pretenia recórrer els carrers de Barcelona.

Demanen la derogació de la llei de violència de gènere

L'objectiu de l'autobús és demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les "lleis de gènere", en concret de la llei de violència de gènere del 2004 i de les normes LGTBI autonòmiques. L'organització ultracatòlica va presentar el bus dijous passat a Madrid i la campanya finalitzarà el 8-M amb l'entrega de firmes ciutadanes, que es recolliran durant el cap de setmana, a les seus dels partits, on hi ha convocada una manifestació.