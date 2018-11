Els tres avisos de l'Ajuntament de Santa Coloma sobre la presència de menors no acompanyats no van arribar a la DGAIA

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va admetre aquest dimarts que la Generalitat està analitzant per què els dos menors detinguts per l’agressió sexual i l’apunyalament de Santa Coloma de Gramenet no eren dins el sistema de protecció, que gestiona la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

La disputa per aquesta falta de control dels menors ja havia començat dilluns, quan el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va retreure falta d’informació a l’Ajuntament de Santa Coloma, i l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, es va defensar assegurant que en diferents juntes locals de seguretat el consistori havia alertat reiteradament el Govern de la presència dels nois.

Dimarts Parlon va anar més enllà i va mostrar un certificat del secretari de l’Ajuntament, que també és secretari de les juntes de seguretat, que deixava constància que en les trobades del juliol del 2017 i del març i de l’octubre d’aquest any, havia advertit sobre la situació dels menors o joves no acompanyats. “És deixadesa de funcions”, va afirmar Parlon, que va recordar que des de la DGAIA s’havia enviat un missatge als consistoris per dir-los que la seva obligació és notificar que hi ha menors i que l’Ajuntament de Santa Coloma ho havia fet.

Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies van respondre que el consistori hauria pogut informar la DGAIA a través dels serveis socials municipals, cosa que no va passar, en lloc de fer-ho a les juntes de seguretat. Tot i això, des del departament van reconèixer que els Mossos -que són presents a les trobades- no els havien notificat les alertes que els havia fet arribar l’Ajuntament.