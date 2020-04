Simón, sobre el confinament: "A partir d'ara podem plantejar alternatives"

La fase d'estabilització sembla que es consolida i el ministeri de Sanitat ja planteja alternatives al confinament estricte que estan vivint els ciutadans. "Ens interessava assegurar que no hi havia transmissió per no saturar les UCI a finals d'aquesta setmana i principis de la vinent; havíem de tenir molt clar que ho aconseguíem. A partir d'ara podem plantejar alternatives: es pot mantenir la línia; o bé podem assegurar-nos que potser els contactes no es redueixen tant, però sí reduir la manera com contactem entre nosaltres perquè la transmissió se segueixi reduint", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, en la roda de premsa d'aquest divendres. Amb les noves dades a la mà, que mostren l'augment de contagis i morts però es manté la tendència a la baixa a nivell percentual, l'epidemiòleg ha destacat que el nombre de reproducció dels contagis "segurament està a 1 o inferior". És a dir, que cada persona contagiada infecta una persona o menys de mitjana.

"Per això veiem un descens en el nombre de casos diaris", ha continuat Simón. En termes absoluts, dimarts es van donar a conèixer 9.222 casos nous, i des d'aleshores les xifres han quedat per sota. "Existeix el risc que si no continuem amb les mesures necessàries durant el temps necessari, l'avenç vagi marxa enrere. Probablement no hem de mantenir el mateix aïllament; potser es pot relaxar en alguns punts, però són detalls complicats, perquè no només són elements específics de transmissió, sinó també nivells d'implementació de les mesures", ha afegit. En què es podria traduir aquest relaxament? Per les paraules de Simón sembla que podria ser permetre certa mobilitat a la ciutadania però assegurant que hi ha una consciència individual de reduir els contactes de risc i un compromís amb la protecció.

Per exemple, que aprenguem com funcionen altres societats, com els japonesos amb la transmissió de la grip: "Hem d'aprendre a utilitzar els mètodes de protecció personal a mesura que estiguin disponibles en grans quantitats, reduir contactes de risc. I si es considera necessari evitar qualsevol tipus de contacte perquè els mecanismes per reduir el risc en els contactes no són suficients, doncs entendrem que algunes mesures hauran de continuar algunes setmanes més", ha conclòs Simón, que s'ha mostrat així prudent respecte a la possibilitat que es relaxin les mesures de confinament.

La reflexió de l'epidemiòleg arriba en un moment en què el govern espanyol debat una nova pròrroga de l'estat d'alarma. La decretada i avalada pel Congrés la setmana passada acaba la mitjanit de diumenge, de manera que si es volgués allargar s'hauria de decidir els pròxims dies i que la cambra baixa l'autoritzés durant la setmana vinent. L'estabilització de les dades afavoreix la possibilitat que l'estat d'alarma es prorrogui però amb modificacions en les restriccions, tal com ha suggerit Simón.

Segona xifra més alta en morts

Mentrestant, el coronavirus segueix cobrant-se vides. Dijous va deixar un total de 117.710 contagis, 7.472 de nous, i un total de 10.935 víctimes mortals, 932 les últimes 24 hores. Això representa un increment d'un 6,8% i un 9,3% respectivament, de manera que continua la tendència a la baixa. Tot i ser la segona dada més alta de morts, a nivell percentual s'ha reduït un punt l'augment, i fins i tot en xifres absolutes hi ha 18 morts detectades menys que ahir, cosa que havia passat puntualment aquest dilluns i dimecres de la setmana passada. Alhora, també s'ha registrat la segona xifra més elevada de recuperats: 3.770 persones l'últim dia, i ja són 30.513 les que han superat la malaltia d'ençà que es va iniciar l'epidèmia.

Malgrat que tot indica que Espanya se situa al pic de la corba, en termes absoluts segueixen incrementant-se les xifres i ja se situen per sobre d'Itàlia, que aquest dijous a les sis de la tarda va informar d'un total de 115.242 casos. Aquesta tarda, però, és probable que les noves dades actualitzades del país transalpí tornin a situar-lo en segona posició, darrere dels Estats Units.

Aquest divendres Sanitat ha especificat quines comunitats autònomes informen dels casos actius a les unitats de cures intensives (UCI) i quins són acumulats. Al País Valencià, la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa i Castella i Lleó es donen dades de l'estat de les UCI del dia anterior, i es registra un descens, per exemple, a la capital espanyola. Si bé dimecres hi havia 1.528 persones en estat més greu, els resultats de dijous són de 1.506 pacients en aquestes unitats. Al País Valencià s'ha produït les últimes hores un augment de sis persones a les UCI i n'hi ha 386. A Catalunya es registren les dades acumulades i són 2.053 els malalts que han passat per l'UCI, però fonts del departament de Salut apunten que ara n'hi ha 1.408.