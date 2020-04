378 morts més per coronavirus a l'Estat: segona xifra més baixa des del 21 de març

378 persones més han mort per coronavirus a l'estat espanyol. L'epidèmia segueix impactant i ja són 22.902 les víctimes mortals des que es va iniciar la crisi sanitària. De tota manera, es tracta de la segona xifra més baixa de defuncions, després que aquest divendres se'n comuniquessin 367, la dada més esperançadora des del 21 de març. La nota positiva és que cada dia se segueixen recuperant milers de persones que havien donat positiu per covid-19. Si dijous van ser 3.105, divendres van ser 3.353, situant el total en 95.708. Si s'agafa la xifra de nous contagis detectats amb prova PCR -la que diagnostica si algú té en aquest moment la malaltia-, el nombre de curats torna a ser per segon dia consecutiu més alt que el d'infectats les últimes 24 hores: 2.944.

El ministeri de Sanitat ha anat variant la manera d'oferir les dades i, tal com va fer ja aquest divendres, desglossa els positius diagnosticats amb PCR per una banda i amb test d'anticossos -ja ha passat la malaltia- per l'altra. Amb aquest segon mètode s'han registrat fins a 17.854 positius, de manera que sumant els dos mecanismes s'arriba a un total de 223.759 persones. Pel que fa al nombre de personal sanitari que té o ha passat la malaltia, Sanitat ha informat de 37.103, que representen 1.808 més que ahir.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha assegurat que es confirma la tendència descendent, i ha qualificat de "bona notícia" la situació en què es troba l'evolució de l'epidèmia a Espanya. Així, ha pronosticat l'arribada d'una "fase de control" de la malaltia, per bé que ha demanat avaluar dia a dia les dades per "progressivament plantejar mesures d'alleujament" del confinament. Quan s'assoleixi aquest escenari futur, ha explicat Simón, seran més importants altres indicadors com la capacitat del sistema sanitari de fer front a un possible rebrot, i no tant el nombre de contagis nous.

El doctor també s'ha pronunciat sobre quan podria arribar una vacuna accessible a tothom i ha deixat clar que és molt difícil plantejar hipòtesis sobre això, però ha augurat que fins el primer trimestre de l'any vinent no hi haurà una solució eficaç. "No és quelcom que es pugui fer en pocs mesos", ha apuntat Simón.

Punt i final a les rodes de premsa diàries

Després de sis setmanes des que es va aplicar l'estat d'alarma, els representants del comitè tècnic de gestió del covid-19 del govern espanyol han comparegut cada dia en roda de premsa. El secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, ha conclòs la compareixença d'aquest dissabte explicant que a partir d'ara ho faran "de manera singular quan sigui necessari", i ha posat l'accent en els responsables sanitaris. Tot i que no ho ha explicitat, això posa de manifest que els generals de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i de l'exèrcit ja no sortiran a fer balanç de l'actuació de les forces armades i les de seguretat com fins ara.