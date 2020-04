EN DIRECTE | Marlaska defensa la investigació de qui "posa en risc la salut pública" a través de les xarxes

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest dijous les investigacions que fan els cossos de seguretat de l'Estat dels missatges que es publiquen a les xarxes socials, però els ha circumscrit a les "possibles amenaces" contra la salut pública. "La ciutadania té dret a la llibertat d'expressió i a una informació veraç. Els que no tenen dret són els desaprensius que posen en risc la salut aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat", ha indicat el ministre, que ha explicat que el 13 de març es va crear un dispositiu extraordinari de ciberseguretat per avaluar possibles desinformacions i investigar-les "amb totes les garanties de l'estat d'alarma". Segons ha detallat, s'han detectat 274 casos de desinformació i 45.773 dominis d'internet bloquejats".

És la primera vegada que Marlaska compareix des que es va decretar l'estat d'alarma i la seva presència s'ha reclamat per part d'alguns grups de l'oposició arran de les paraules del general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago del cap de setmana passat, en què va assegurar que l'institut armat feia tasques de monitorització per "minimitzar les crítiques al govern". Una manifestació que ha portat cua i que la Moncloa ha anat maquillant els últims dies qualificant-la de "lapsus", per bé que s'ha sabut que l'estat major de la Guàrdia Civil va ordenar a les comandàncies que treballessin per detectar missatges que provoquin un "clima de desafecció contra les institucions del govern".

Aquest dijous Eldiario.es publica extractes d'alguns dels informes de "desinformació" que elabora l'institut armat i es divideixen en dos apartats: 'Creació de clima contrari a l'actual gestió de la crisi' i 'Generació d'estrés social a la població'. S'inclou, per exemple, un vídeo de l'activista feminista Irantzu Varela en què "acusa l'exèrcit i les forces i cossos de seguretat d'aprofitar-se de la crisi per exercir violència de manera il·legítima". El portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, ha demanat a Marlaska explicacions sobre aquesta informació.

El titular d'Interior ha començat la seva intervenció informant que s'han realitzat 5.000 tests a membres de forces i cossos de seguretat de l'Estat, i ha promès que se'n faran 30.000 més els pròxims dies. L'estat d'alarma ha reduït la transmissió del virus: entre el 24 i el 31 de març es van produir 667 contagis entre agents, mentre que entre el 15 i el 22 d'abril van ser 128 nous contagis.