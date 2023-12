El forat de l'incivisme a Barcelona: la meitat de les multes no s'arriben a cobrar

BarcelonaGairebé la meitat de les multes per incivisme que imposa l'Ajuntament de Barcelona no s'arriben a cobrar mai. Segons dades facilitades pel consistori després d'una sol·licitud de l'ARA al portal de Transparència, de les 151.669 sancions que ha imposat la Guàrdia Urbana des de l'1 de gener de 2020 fins a principis de novembre d'aquest any, l'Ajuntament només ha aconseguit cobrar-ne 77.607. La resta, un 48,8%, no s'han pagat. Un forat negre que fa anys que es dona sense que, per ara, cap govern municipal hagi aconseguit posar-hi remei i que reobre el debat sobre l'eficiència d'alguna d'aquestes penalitzacions.

Evolució de les multes pagades i impagades a Barcelona Total anual de multes i percentatge de multes que no s'han pagat

Els motius d'aquests impagaments són diversos, però es podrien resumir principalment en dos. D'una banda, hi ha una gran part dels infractors que són turistes i que marxen de la ciutat sense haver abonat la sanció. De l'altra, molt sovint els sancionats formen part de col·lectius vulnerables i no tenen manera de fer front a la multa o són difícils de perseguir. És el cas, per exemple, dels venedors ambulants, una de les categories amb un percentatge més elevat d'impagaments. En els últims quatre anys, de les 26.653 actes aixecades per la Guàrdia Urbana per infraccions relacionades amb aquest fenomen –i que estan penalitzades amb multes d'entre 100 i 600 euros en funció de la gravetat– només se n'han aconseguit cobrar 694, tot just un 2,9%.

Una de cada tres multes relacionades amb l’alcohol al carrer tampoc es paguen

Si ens submergim una mica en les dades, podem veure com no és difícil seguir el rastre d'aquesta doble condició en la majoria d'impagadors. Així, només la categoria que té a veure amb activitats no autoritzades a l'espai públic –els massatges que s'ofereixen a la platja, per posar un exemple– compta amb un percentatge d'impagaments més alt (un 97,5%) que la venda ambulant, tot i que el volum d'expedients oberts per aquesta causa és molt més baix, només 2.588 en els últims quatre anys.

Entre les cinc primeres posicions també trobem dues activitats molt lligades al turisme: les faltes que tenen a veure amb l'acampada i la pernoctació irregular –només s'han cobrat el 9,9% de les 282 sancions imposades–, i totes aquelles relacionades amb el bany i les platges, amb un 78,6% de les 220 multes posades sense cobrar.

Els tipus d'infracció més impagats a Barcelona Total de multes entre el 2020 i el 2023 i percentatge de multes que no s'han pagat

Tot i que tenen percentatges de cobrament més alts, les dades sobre dos dels motius pels quals es posen més multes a la ciutat tampoc són per presumir. Pel que fa al consum d'alcohol, s'han imposat 106.382 sancions en els últims quatre anys –que van dels 30 als 600 euros– i en un de cada tres casos (el 36,6%) la multa no s'ha cobrat. Pitjor és l'escenari pel que fa a orinar, defecar o escopir a l'espai públic, pels quals les multes poden enfilar-se fins als 300 euros o fins i tot als 1.500 en casos especialment greus. En aquests supòsits, un 43,4% de les 14.871 infraccions no s'han pagat. En el cas de les sancions relacionades amb la prostitució al carrer, en els últims quatre anys tot just s'han posat 28 multes i només 8 s'han cobrat.

Fins ara l'aposta del govern de Jaume Collboni ha passat per encarir les sancions, però fer front a aquesta allau d'impagaments és una de les prioritats de cara a la nova ordenança de civisme que l'executiu municipal vol tenir llesta abans d'acabar l'any. Segons va anunciar recentment el tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, entre els grups de treball que s'han creat, n'hi ha un de dedicat específicament a aquest punt.

Sant Martí, líder en sancions

Evolució de les denúncies totals per districte Dades desglossades dels últims tres anys i percentatge del total sobre Barcelona

Més enllà dels impagaments, la radiografia de les sancions dels últims tres anys evidencia també quins són els districtes més castigats per l'incivisme. Malgrat que és Ciutat Vella qui acostuma a arrossegar la mala fama, el dubtós honor d'encapçalar aquest rànquing el té Sant Martí, que té punts negres com ara el Triangle Golfo i que ha vist com la reobertura de l'oci nocturn després de la pandèmia l'empenyia fins a la primera posició amb 36.004 multes posades des de 2021.

Per darrere se situen Ciutat Vella amb 29.956 sancions –un 24% del total de la ciutat– i ja molt lluny els districtes de Sants-Montjuïc i de l'Eixample amb 14.611 i 11.783 expedients oberts cadascun. En l'altre extrem trobem districtes menys poblats com ara Sant Andreu –2.487 multes– o les Corts, que tanca la classificació amb només 1.727 multes des de 2021, si bé cal destacar que 1.214 han sigut només en aquest últim any.