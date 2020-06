El bitllet senzill ha no es pagarà en efectiu als autobusos de Barcelona

Pagar el bitllet senzill en efectiu als autobusos de Barcelona passa a la història. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha accelerat canvis en el sistema de bitllets per adaptar-se a l'alerta sanitària, ja que ara els conductors d'autobús no estan en contacte amb el passatge i, per tant, no poden vendre bitllets a qui hi puja sense cap títol de transport. A partir d'aquest dimecres, el bitllet senzill es podrà adquirir a través de l'aplicació mòbil de TMB i es validarà amb un codi QR quan es pugi a l'autobús. Així ho ha explicat aquest dimarts la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, que ha assegurat que la idea del seu equip és que el canvi arribi per quedar-se. Aquest títol de transport, que ara se suma a la botiga virtual, serà el primer que es podrà adquirir i utilitzar en el mateix moment sense necessitat de recollir-lo en una màquina expenedora.

Amb aquesta mesura s'aconsegueix, també, escurçar el temps que els autobusos s'estan aturats a les parades per la gestió de bitllets que ha de fer el conductor i, per això, era un canvi que ja feia temps que s'estudiava i que ara s'accelera per la crisi del covid-19. La possibilitat de comprar el tiquet des del mòbil, de fet, s'emmarca dins de l'estratègia de l'àrea de Mobilitat per intentar que els usuaris recuperin la confiança perduda en els transport públic en el pic de contagis.

El canvi permet ara a l'usuari pujar a l'autobús encara que no porti diners en efectiu. "El bitllet senzill l'acostumen a adquirir els viatgers ocasionals o usuaris que puntualment han oblidat el seu títol de transport", ha assegurat Alarcón, que calcula que un 2% dels títols utilitzats a dalt dels autobusos de TMB són bitllets senzills.

La regidora ha assegurat que la seva intenció és no fer marxa enrere pel que fa al canvi en el sistema de pagament un cop superada la pandèmia.Nega que el bitllet senzill electrònic fomenti la "bretxa digital" entre els usuaris més joves i la gent més gran, que ha remarcat que sol viatjar amb la T-4 i no acostuma a comprar bitllets senzills.

El bitllet senzill només es podrà adquirir a través de l'aplicació de TMB a la secció de bitllets. El sistema expedeix un bitllet virtual no validat i, al pujar a l'autobús, l’usuari el validarà escanejant un codi QR que determinarà la línia, la data i l'hora de validació. TMB va estrenar a finals del 2018 la venda online de títols integrats, que consisteix en la compra en línia i el posterior bescanvi per una targeta a través d'un codi a les màquines distribuïdores del metro. Ara aquest pas permet fer l'operació del bitllet senzill directament a l'autobús, sense necessitat de recollir cap bitllet físic.

L'any dels canvis

L'abolició del pagament en efectiu arriba el mateix any en què es va acomiadar la T-10, convertida ara en la T-Casual. L'1 de gener van desaparèixer la T-10 i la T-Mes, que es va reconvertir en la T-Usual a un preu més econòmic. Ara el bitllet senzill, que té un preu de 2,40 euros, no desapareix, però sí que deixa de funcionar amb paper i passa a ser digital.

Avís sobre el canvis en la mobilitat

La regidora de Mobilitat ha defensat els canvis en la mobilitat que s'han aplicat aquests dies amb la conversió de carrils de circulació en corredors bici i voreres ampliades en punts com la Via Laietana o el carrer Creu Coberta. Alarcón ha respost a les crítiques que ha rebut el seu equip per part d'associacions com Barcelona Oberta, Amics de Passeig de Gràcia o Foment del Treball i els ha recordat que la pacificació del Portal de l'àngel també va ser durament criticada en el seu moment i que ara, en canvi, "és la milla d'or del comerç a Barcelona". La regidora s'ha mostrat convençuda que algunes de les mesures i restriccions al trànsit es mantindran un cop hagi passat la crisi actual. "La majoria han vingut per quedar-se, sempre i quan els estudis demostrin que són efectives",va defensar.