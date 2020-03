Els bombers ja fan de sanitaris per evitar el col·lapse pel coronavirus

Metges jubilats, estudiants d'últim any i també bombers que tenen la titulació d'infermeria o la de medicina. La crida del Govern per reforçar el personal sanitari a Catalunya, per evitar el col·lapse pel coronavirus, ha arribat a àmbits que van més enllà de la salut. Abans del cap de setmana, els Bombers de la Generalitat –tant els funcionaris com els voluntaris– van rebre la proposta de sumar-se, de manera excepcional, al personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del departament de Salut. 30 efectius del cos, segons les dades d'aquest dilluns, ja han començat a treballar als hospitals, als centres sanitaris i als equips del SEM per reforçar el volum de feina per la Covid-19: 29 tenen la titulació d'infermeria i un la de medicina.

Des de l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va explicar aquest dilluns que els Bombers de la ciutat han posat el seu personal sanitari a disposició del sistema de salut per la crisi del coronavirus, així com dues ambulàncies del cos que ara ja treballen per al SEM. Segons Batlle, el personal dels Bombers són set infermers i un metge. També s'hi ha sumat un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb la titulació d'infermeria.

El document que van rebre els Bombers de la Generalitat per treballar de sanitaris deia que aquest reforç es faria sempre que es mantingui "la capacitat de resposta" del servei de bombers. De fet, el cos ja explicava que el personal del SEM que fins ara feia el suport sanitari al Grup Operatiu de Suport (GROS) i al Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers deixaria de ser present a les guàrdies. Mentre duri l'emergència per la Covid-19, els dos grups s'han quedat sense aquest suport. Però no només això, perquè el document també feia la proposta a tot el personal de la direcció general de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de passar a treballar íntegrament als centres sanitaris i al SEM.

Sobre aquesta proposta, la direcció general explicava als bombers funcionaris i als voluntaris que tenen la titulació d'infermeria o de medicina que quedarien "lliures" de fer el seu servei ordinari al cos per prestar-lo "íntegrament" al grup sanitari dedicat a reforçar l'atenció pel coronavirus. "La previsió és que el personal al grup sanitari no podrà prestar-ne al grup de salvament i rescat", deia el document.

Menys activitat

Fonts dels Bombers de la Generalitat expliquen que, des que es va declarar l'estat d'alarma i el confinament per la Covid-19, el volum de feina del cos "ha baixat considerablement". Per exemple, diumenge només van haver de fer un servei per un accident de trànsit, quan acostuma a ser un dia amb més activitat d'aquest tipus si la circulació de vehicles és l'habitual. En tot el cap de setmana tampoc van haver de fer cap rescat de muntanya, cosa inaudita. Tot i això, el coronavirus també ha afectat la plantilla perquè, segons les dades d'aquest dilluns, 13 bombers tenen diagnòstic de Covid-19 i 66 estan aïllats de manera preventiva. Això suposa prop del 2% dels efectius.