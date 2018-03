Una noia amb cadira de rodes denuncia abusos sexuals al carrer

Des que va néixer, la Júlia té una paràlisi cerebral que li afecta la mobilitat de les extremitats, amb una discapacitat reconeguda del 80%. Té 21 anys i es desplaça de manera autònoma amb una cadira de rodes elèctrica. Els últims mesos, quan ha fet el trajecte entre la biblioteca i casa seva, a Manlleu, s’ha creuat amb un home que l’ha assetjat dues vegades, segons ha denunciat als Mossos d’Esquadra. La Júlia explica que l’home, que d’entrada s’havia ofert per ajudar-la a creuar un pas de vianants, li va fer tocaments i la va petonejar a la boca. No coneix el suposat agressor ni recorda haver-lo vist mai al poble, però ella i la seva família han fet una crida a les xarxes socials per intentar localitzar-lo.

“Es va aprofitar de mi, potser perquè anava amb cadira de rodes i em va veure feble”, ha publicat la Júlia a Facebook, on lamenta: “No entenc com hi pot haver gent així”. Al mateix escrit relata que les dues situacions d’abús sexual, perpetrades pel mateix home, s’han produït de manera similar. Ella es trobava al passeig Sant Joan de Manlleu, una zona cèntrica del municipi, esperant que el semàfor es posés de color verd, quan un home se li va acostar amb l’excusa que l’ajudava a creuar el carrer. Però tot seguit li va posar les mans als genitals, per sobre dels pantalons. També la va començar a petonejar a la boca amb la llengua, mentre ella s’hi resistia. “La primera vegada em vaig quedar bloquejada. No m’ho esperava”, recorda la Júlia.

Però la segona vegada li va dir “que no ho fes més”. “Li vaig dir que parés, que no volia res”, encara que ell va continuar fins que va veure que hi havia algunes persones que s’acostaven a la zona on eren. Tot i això, de moment la Júlia no ha trobat cap testimoni que ho veiés (ni el primer dia ni el segon). De fet, després del primer cas, que va passar abans de Nadal, la noia va preferir mantenir el silenci i no va explicar el que havia patit. Va ser quan l’assetjament es va tornar a repetir, fa tres setmanes, que la Júlia va decidir compartir-lo. Va relatar els dos abusos sexuals a la família, que la va animar a presentar una denúncia als Mossos. També va fer l’escrit a Facebook, després d’haver “reflexionat molt, intentant entendre la raó dels actes d’aquell home”.

Segons consta a la denúncia policial, la Júlia recorda que l’agressor era una home negre, d’entre 35 i 40 anys, de complexió alta i prima i que duia els cabells rapats molt curts. Els dos casos que denuncia van passar a la tarda, quan la noia feia aquest trajecte a la via pública de Manlleu, entre la biblioteca i casa seva. Un recorregut que per a ella no és habitual, tot i que el fa de tant en tant.

“Mai m’havia sentit tan feble”

La Júlia destaca que s’acostuma a moure sola amb la cadira de rodes elèctrica que utilitza: “Soc totalment autònoma”. Malauradament, admet que algunes vegades ha tingut sensació de feblesa. “Però mai m’havia sentit tan feble” com en els dos casos d’abusos sexuals que ha denunciat, assegura. “Per això ho he compartit a Facebook, per veure si podem trobar aquest home que no sé ni qui és”, per evitar que es torni a repetir l’assetjament. “És molt violent”, reconeix la noia, i lamenta que hi hagi gent que “s’aprofiti de les persones” que consideren indefenses.

Doble discriminació “invisibilitzada”

Amb motiu del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, la federació catalana de persones amb discapacitat intel·lectual (Dincat) reivindica que cal visibilitzar les situacions de violència que pateixen aquestes persones, com ara l’abús físic, emocional, sexual o bé econòmic. La “doble discriminació” que pateixen les dones amb discapacitat intel·lectual, segons Dincat, no està “prou reconeguda ni estudiada”, tal com demostra el fet que actualment no hi ha dades per quantificar aquestes vulneracions i “posar-hi fre”.