La campanya Medicaments Solidaris es proposa visibilitzar la pobresa farmacèutica

La campanya Medicaments Solidaris ha arrencat aquest dissabte amb l'objectiu de recollir, en l'edició d'enguany, uns 20.000 euros a Catalunya i fer visible la pobresa farmacèutica. Una problemàtica que, segons l'ONG Banc Farmacèutic, afecta més de dos milions de persones d'arreu de l'Estat que no poden fer front al pagament de medicaments o productes sanitaris. El director general d'aquesta entitat, Jordi Bosch, ha assegurat que hi ha persones que han de triar entre menjar o medicar-se, cosa que pot agreujar els seus problemes de salut i dificultar la seva inserció tant social com laboral.

La campanya solidària s'allargarà fins al pròxim divendres i aquest any s'ha substituït la recollida de fàrmacs per la venda de cupons solidaris de 2,5 euros. El programa pretén que cap pacient hagi de renunciar al seu tractament per la falta de recursos econòmics i en aquesta edició compta amb la col·laboració de 360 farmàcies. El director general de Banc Farmacèutic ha subratllat que entre els afectats per aquest tipus de pobresa "hi ha persones amb malalties cròniques, com diabetis, càncer o asma"; per aquest motiu, es va impulsar el fons social del medicament.

Bosch ha dit que s'està fent "front a una nova realitat" que ha qualificat de "vergonyant" perquè "no se'n coneixen gaires coses". La campanya, com cada any, s'impulsa des de les farmàcies. En total enguany hi participen 360 establiments, la gran majoria de Catalunya, si bé també n'hi ha d'altres punts de l'Estat. A les farmàcies també hi ha els voluntaris de l'entitat que expliquen la campanya. La seva funció és informar els clients quan entren de la iniciativa, tot i que són els treballadors dels establiments els qui cobren els diners de cada cupó.