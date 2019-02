Hazte Oír hi torna: ara anuncia un altre autobús contra el "feminisme radical"

L'associació Hazte Oír activarà un nou autobús itinerant, aquest cop contra el "feminisme radical". L'entitat ho ha anunciat aquest dimarts hores després que el ministeri de l'Interior hagi revocat la declaració d'utilitat pública que tenia des del 2013.



El president de l'entitat, Ignacio Arsuaga, ha denunciat la "persecució política i ideològica" del govern espanyol que, segons ha dit, queda demostrada pel fet que l'ordre de revocació la signa "el mateix ministre de l'Interior", Fernando Grande-Marlaska. A banda de l'autobús "contra el feminisme radical i la ideologia de gènere", Arsuaga també ha anunciat que l'entitat recorreria la decisió del govern espanyol als tribunals.



Al matí, el ministeri encapçalat per Grande-Marlaska ha retirat la declaració de titularitat pública a l'associació perquè considera que la seva campanya transfòbica suposa una falta de respecte i un menyspreu per altres opcions que no comparteixen les seves idees. Hazte Oír va ser declarada associació d'interès general el 2013 pel govern de Mariano Rajoy amb Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior. La decisió implica que l'associació perd beneficis com ara exempcions fiscals i l'accés a determinades subvencions.

En una resolució a la qual ha tingut accés Efe, el ministeri considera que l'entitat, tot i estar emparada per la llibertat ideològica, d'expressió i de difusió, incomplia el requisit de promoure l'interès general.

Per la seva banda, el president d'Hazte Oír ha lamentat que l'"únic motiu" pel qual s'ha revocat la declaració d'utilitat pública era que la campanya anterior de l'entitat –un altre autobús que circulava per algunes ciutats el lema imprès "Els nens tenen penis, les nenes tenen vulva"– "suposa una falta de respecte per altres opcions diferents de les defensades per aquesta entitat".

A finals del 2017 el departament de Treball, Afers Socials i Famílies va multar l'entitat amb 1.707 euros en compliment de la llei contra l'homofòbia precisament per aquesta última acció. La Generalitat tancava així l'expedient obert a l'entitat arran de la visita de l'autobús, que va ser immobilitzat pels Mossos d'Esquadra a Martorell i traslladat a un dipòsit municipal de Castellbisbal.