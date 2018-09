El càncer colorectal, el més detectat a l'Estat

De les aproximadament 113.000 persones que moriran de càncer aquest 2018 a Espanya, un 60% seran homes. L'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer (IARC) ha revelat aquest dimecres que al llarg de l'any es detectaran uns 270.000 nous casos oncològics a l'estat espanyol. Les dades formen part de l'informe 'Globocan 2018', que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet públic sobre la incidència i la mortalitat de 36 tipus diferents de càncer en 185 països. Després de sis anys sense actualitzar les estadístiques, aquest és el primer recurs global disponible sobre l'impacte del càncer.

A Espanya, el càncer colorectal és el que té una incidència més gran, i representa el 14% dels casos. El segueixen de prop el càncer de mama (12,1%) i el de pròstata (11,7%). El de pulmó (10%) i el de bufeta (6,8%) són, respectivament, el quart i cinquè tipus de càncer amb més persones afectades. Pel que fa a l'edat i al gènere, el risc de morir de càncer abans dels 75 anys afecta gairebé el 10% de la població. En aquest sentit cal dir que els homes tenen el doble de possibilitats que les dones.

L'informe analitza la incidència de nous casos i de mortalitat per malaltia oncològica al món, i té en compte el gènere i la diversitat geogràfica. L'OMS estima que durant el 2018 els casos nous arribaran fins als 18 milions i que les morts se situaran en 10 milions. De cada cinc homes, un desenvoluparà algun càncer durant la seva vida, i un de cada vuit morirà. Les xifres no són gaire diferents per a les dones: el 16% de les dones patiran algun tipus de càncer i un 9% no sobreviuran.

Pel que fa a la regió geogràfica, les estadístiques mostren que gairebé la meitat dels nous casos i el 57% de les morts per malaltia oncològica al món seran a Àsia –en part, perquè hi viu un 60% de la població mundial–. Els europeus, tot i ser només el 9% de la població, representen el 20% de les defuncions oncològiques, els americans el 14% i la població africana el 7%.

El de pulmó, el més mortal

Entre els diferents factors que el 'Globocan 2018' considera que afavoreixen el creixement del nombre casos de càncer figura l'envelliment de la població. El cap de la secció de vigilància del càncer de la IARC, Freddie Bray, assenyala que si es mantenen les tendències demogràfiques i generacionals actuals el 2040 es produiran uns 30 milions de casos nous i 16 milions de morts. L'especialista de l'OMS Etienne Krug, però, hi posa la nota d'optimisme i assegura que actualment "el càncer no és una sentència de mort", ja que cada vegada es més fàcil detectar-lo i els tractaments són més accessibles. De fet, el nombre de persones que han sobreviscut cinc anys després de la detecció del càncer gairebé arriba a 44 milions.

El càncer de pulmó, de mama i colorectal són els tres tipus de càncer amb més incidència al món. De fet, junts representen més del 30% del casos. Si bé el de mama és el segon tipus de malaltia oncològica més detectat (representa, amb el de pulmó, l'11,6% del total de casos al món), no és el que més morts causa. El càncer més mortífer és el de pulmó, amb gairebé el 20% de les morts; seguit pel colorectal, amb un 9,2%. En tercer i quart lloc es troben el d'estómac i el de fetge, tots dos amb un 8,2% d'incidència.

Que el càncer de mama caigui fins al cinquè lloc, amb un 6,6% del total, es deu a la prevenció i la detecció i, per tant, a la conscienciació de la importància del diagnòstic precoç. L'estudi reafirma que l'aparició d'aquesta tipologia s'explica per factors genètics i hereditaris, però especifica que la prevalença en països rics pot explicar-se per altres factors, com ara que les dones tinguin fills a edats més avançades o que consumeixin hormones anticonceptives o de reemplaçament. La lactància i l'activitat física s'apunten com a factors de protecció.

En els homes el càncer més comú és el de pulmó, tant en detecció com en mortalitat. El de pròstata i el colorectal el segueixen pel que fa a la diagnosi de nous casos, i el de fetge i el d'estómac, per mortalitat. En dones, un de cada quatre casos nous diagnosticats és de càncer de mama. De fet, aquest és el tipus més habitual en més del 80% dels països analitzats al 'Globocan 2018'. En quarta posició hi ha el càncer de cèrvix, tant pel que fa a la incidència (6,6%) com a la mortalitat (7,5%). El precedeixen el càncer de pulmó (13,8%) i el colorectal (9,5%).

El tabaquisme, entre els factors de risc

Amb tot, l'OMS alerta de l'augment en dones de casos de càncer de pulmó, que s'ha posicionat com a primera causa de mort en 28 països. Hongria lidera el rànquing, i el segueixen els Estats Units, Dinamarca, els Països Baixos, la Xina, Austràlia i Nova Zelanda. Bray atribueix aquest augment a les grans diferències entre països respecte a l'assiduïtat dels fumadors i a l'exposició involuntària al fum de tabac.

"Els resultats de l'informe deixen clar que cal molta feina per donar a conèixer l'alarmant augment de casos de càncer al món i que la prevenció hi té un rol essencial", assegura el director de l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC, per les sigles en anglès), el doctor Christopher Wild: "Les polítiques de prevenció eficient i de detecció precoç han de ser implementades urgentment per complementar els tractaments i, així, controlar aquesta malaltia, que esdevé devastadora arreu del món".