Una catalana de 24 anys demana ajuda per recuperar la vista

Crit d'ajuda d'una noia de Terrassa, la Marta, que viu a Seattle (EUA). Segons explica en un vídeo, el dia 11 va tenir un accident elaborant cosmètica natural i es va esquitxar la cara amb sosa càustica, cosa que li va provocar cremades de gravetat a la boca, al nas i als ulls. Per intentar recuperar la vista, els metges li han fet una primera operació però l'han avisat que necessitarà més intervencions i un possible trasplantament de còrnia, perquè les té cremades.

La sanitat als EUA és privada i calcula que tot el tractament i les operacions poden ascendir a uns 75.000 €, que és la quantitat de diners que està intentant recaptar a través de donacions en aquesta pàgina web. "Són cremades molt severes, uns metges diuen que potser podré recuperar una mica de vista, i d'altres que soc molt jove i que hi ha molta tecnologia", relata en un vídeo, en el qual també posa alguns exemples del cost dels tractaments mèdics a Nord-amèrica: "Un viatge en ambulància pot costar entre 1.500 i 2000 dòlars, una nit a l'UCI uns 4.000 dòlars". "I per la meva situació d'immigració no tenia assegurança mèdica", afegeix.

La noia, que viu a Seattle amb la seva parella des de fa dos anys, intentarà demanar ajudes públiques, però sol·licita un cop de mà perquè el tractament mèdic serà "llarg i costós, dins una total incertesa de no saber si podrà recuperar la visió", segons expliquen a la web. Actualment es troba ingressada al Harborview Medical Center i el 13 de juny la van operar per primera vegada. Ara estan a l'espera de com respon a aquesta cirurgia.

El seu cas s'ha difós a través de les xarxes socials i, en menys de 24 h, ha aconseguit més de 50.000 € en donacions.