Catalunya ja supera el miler de malalts greus per coronavirus, i registra 1.655 positius nous i 156 morts més

El departament de Salut ha informat que en les últimes hores s’han confirmat 1.655 positius nous de coronavirus a Catalunya, fet que eleva la xifra total a 11.592. D'aquesta manera, s'ha registrat un creixement lleugerament inferior al dia anterior, quan hi va haver 2.073 positius nous. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 672 persones, 156 en les últimes 24 hores, un xifra també lleugerament inferior a les 177 morts noves del dia anterior.

La xifra que continua creixent de manera preocupant és la dels malalts greus: un total de 1.021 d'afectats estan crítics, 240 més en les últimes 24 hores. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 1.996 són professionals sanitaris.

Les dades actualitzades arriben després que, aquest mateix dimecres, el president Quim Torra hagi afirmat que "sense mesures més restrictives, la crisi es pot allargar fins al juny". El mateix dia que s'ha sabut que un informe del departament de Salut estima que en el pitjor escenari hi podria haver fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya.

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 332 positius de coronavirus. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 43 persones han mort amb la Covid-19, dues més respecte al dia anterior. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 1.697 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19, 107 de les quals en el brot d’Igualada

Aquest dimecres el Govern ha anunciat que n o només vol que el confinament a la conca d'Òdena es mantingui 15 dies més, sinó que també vol que sigui encara més restrictiu, ja que la taxa de mortalitat en aquesta zona multiplica per deu la de Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han explicat que signaran una resolució per demanar al govern espanyol que decreti el confinament total de la zona, que ja fa quinze dies que està acordonada arran de la crisi del coronavirus, ja que hi va haver el primer brot a l'hospital d'Igualada.

Marc Castells, l'alcalde d'Igualada, ha afirmat en una entrevista a TV3 que dona suport a aquesta petició del Govern.