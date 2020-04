EN DIRECTE | "Almenys 362 persones grans han mort en residències catalanes a causa del Covid-19"

Poques hores després que el ministre Illa hagi demanat a Catalunya que inclogui els ancians morts de les residències al recompte general, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies surt en roda de premsa per informar sobre la situació de les residències de gent gran catalanes arran de la pandèmia. Compareix el seu secretari, Francesc Iglesies, que també s'espera que respongui al ball de dades que denuncien que existeix des dels centres d'atenció a la dependència. Aquest matí, el president de l'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència ha assegurat que les morts per coronavirus en residències i geriàtrics són "com a mínim un 50% més" que la xifra oficial.