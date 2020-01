Els Reis d'Orient reivindiquen la Barcelona acollidora i tolerant

Com marca la tradició, els Reis d'Orient han arribat aquest diumenge a Barcelona per mar a bord del pailebot Santa Eulàlia. Ho han fet enmig dels crits i aplaudiments dels milers de nens i nenes que els han esperat, pacients, al Moll de la Fusta per donar-los la benvinguda. "Venim cada any a rebre'ls al Port perquè vegin com els estimem, oi?", preguntava l'Itziar a les seves dues filles, la Lola i la Marta, que estaven enfilades a les tanques que custodiaven l'escenari on Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar s'han adreçat a grans i petits. "Si veuen que ens portem bé, que els venim a veure i que anem a dormir d'hora, ens porten els regals que hem demanat", respon una d'elles, amb mig rostre pintat amb purpurina.

El rei Baltasar ha sigut l'encarregat de prendre la paraula i dirigir-se als nens i nenes per transmetre'ls un missatge reivindicatiu que ha provocat un esclat d'aplaudiments entre el públic: Barcelona és una ciutat oberta, acollidora i tolerant, on no hi ha espai per a la discriminació i el sexisme. "Agraïm de tot cor l'hospitalitat de Barcelona, que ens acull de manera meravellosa cada any, com fa amb tothom, vingui d'on vingui", ha assegurat Baltasar, que és la primera vegada que s'adreça als infants en representació de Ses Majestats.

Els Reis d'Orient han demanat als més petits –però també als adults– que, així com els obren balcons i finestres "de bat a bat" durant la nit de Reis, també tinguin els ulls i les orelles ben oberts "per mantenir el respecte i la pau al món" tots els dies de l'any. De fet, Baltasar ha reivindicat l'origen divers dels Reis – Gaspar, del peu de l'Himàlaia; Melcior, de l'Orient Mitjà, i ell mateix, del cor de l'Àfrica– per insistir que hi ha molts nens d'aquests territoris que pateixen les conseqüències de guerres i viuen en situacions de pobresa extrema. "Són zones que, malauradament, segueixen necessitant la vostra estimada ajuda per viure en pau i amb dignitat", ha dit.

651x366 Els Reis d'Orient arriben al Moll de la Fusta de Barcelona / MANOLO GARCIA Els Reis d'Orient arriben al Moll de la Fusta de Barcelona / MANOLO GARCIA

També l'alcaldessa ha tingut un record per a les famílies que viuen en situacions de violència, que pateixen fam o que veuen cremar els seus boscos i les seves ciutats. "Ningú hauria de patir això i sabem per les vostres cartes que vosaltres també voleu que tothom pugui viure amb la seva família, feliç i en pau", ha dit als nens que l'escoltaven en un dels dies "més màgics i bonics" que se celebren a la ciutat.

"No tenim paraules dels nervis que tenim", ha arrencat pocs minuts abans Colau en la seva benvinguda als Reis. L'alcaldessa ha repassat les últimes mesures que ha desplegat Barcelona per vendre que la ciutat "s'està portant bé": "Estem traient cotxes, volem tenir menys contaminació, una ciutat més verda i saludable. Una ciutat acollidora on absolutament tothom pugui trobar casa seva", ha dit. De fet, aquest any el rei Melcior s'assembla sospitosament al fundador d'Open Arms, Òscar Camps. El rei Gaspar, en canvi, té una forta retirada al regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, i el rei negre, a l'actor Babou Cham.

651x366 Barcelona estrena dècada amb una Cavalcada de Reis que mira al futur Barcelona estrena dècada amb una Cavalcada de Reis que mira al futur

Però l'emoció dels assistents s'ha desencadenat quan els Reis han anunciat que arriben "carregats de joguines" i quan han afegit que a tots tres els agrada que els nens demanin "joguines no violentes ni sexistes". Després han rebut de mans de de l'alcaldessa, Ada Colau, la clau màgica de la ciutat, que els permetrà arribar a totes les cases durant la nit més màgica de l'any. Després s'han desplaçat fins a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, on els esperaven les carrosses i comparses per iniciar la cavalcada, una desfilada de 5 quilòmetres fins a arribar a la Font Màgica de Montjuïc.

La Cavalcada més lluminosa

La Cavalcada ha començat a avançar pels carrers de Barcelona pocs minuts després de les 18 h. Carrosses il·luminades i ballarins amb llum pròpia fruit d'un nou sistema de leds que s'estrena i que era una de les novetats promeses per l'equip ideòleg de l'espectacle: enguany tecnologia i tradició es fusionen en el seguici.

El públic no ha decebut i, un any més, milers de persones han omplert els carrers des de primera hora de la tarda per seguir els passos de Ses Majestats. La Guàrdia Urbana ha xifrat la participació en 950.000 persones. Les aglomeracions, però, no han impedit als infants veure i saludar Melcior, Gaspar i Baltasar a les seves carrosses. Alguns, un any més, s'han ocupat de dur escales i tamborets per enfilar-se i assegurar les vistes als més petits. Els més puntuals han pogut seure a terra, a primera fila, per no perdre's cap detall, mentre que els menys preparats s'han hagut de quedar drets.

651x366 Milers d'infants han aprofitat la rebuda al Reis per entregar-los en mà la carta / MANOLO GARCIA Milers d'infants han aprofitat la rebuda al Reis per entregar-los en mà la carta / MANOLO GARCIA

La Clàudia i l'Àlex, de 6 i 3 anys, ho tenen molt clar quan els pregunten pel seu rei preferit. "Baltasar!", responen els dos alhora. L'Àlex es mira el seguici amb atenció damunt les espatlles del seu pare. Crida amb força els noms dels Reis mentre les carrosses segueixen avançant i pica de mans al ritme de la música.

Però l'emoció de veure els Reis no només s'escampa entre els més petits i, de fet, són molts els adults que gaudeixen d'aquest moment tan especial tant o més que els infants. "Quan era petita era un dia especial per l'espera, la Cavalcada i els nervis abans d'anar a dormir. Però ara que tinc el meu nebot visc el dia de Reis a través dels seus ulls i crec que encara m'agrada més", explica l'Erika, que ha estès una catifa a terra perquè "tots els caramels que hi caiguin a sobre els puguin repartir entre els cosins", diu. "I entre els grans, esclar", afegeix.

651x366 La Cavalcada de reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA La Cavalcada de reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA

La Cavalcada ha comptat amb 1.200 participants entre ballarins, músics, patges i voluntaris. El recorregut té com a punt final la Font Màgica de Montjuïc.

651x366 La Cavalcada dels Reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA La Cavalcada dels Reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA

Aquesta mateixa tarda les cavalcades s'han repetit a la resta de capitals de demarcació (Tarragona, Girona i Lleida) i en centenars de municipis de tota la geografia catalana. Els Reis hi han arribat en tren, helicòpter o bé a peu, però l'escena més repetida han sigut les mirades d'il·lusió i entusiasme dels més petits, sempre a primera fila per rebre'ls en la nit més màgica de l'any.

651x366 La Cavalcada dels Reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA La Cavalcada dels Reis a Barcelona / MANOLO GARCÍA

Una Cavalcada amb tres reines

Belianes ha canviat aquest any els Reis d'Orient per les tres Reines d'Orient. Amb el nom d'Aisha, Naheed i Zareen, Ses Majestats han arribat a dos quarts de set de la tarda a aquest municipi urgellenc, i ho han fet amb una carrossa i acompanyades de les patges reials. La Cavalcada incloïa diversos vehicles en què duien els regals per repartir als nens i nenes. Les Reines han estat rebudes amb aplaudiments i amb crits per part dels veïns i veïnes, i han anat fins al poliesportiu, on han repartit els regals als infants.