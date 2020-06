Celaá anuncia un acord amb les comunitats perquè el curs escolar comenci el setembre i sigui presencial

El curs escolar 2020-2021 a Catalunya començarà el setembre i l'activitat lectiva presencial serà "la norma general". El ministeri d'Educació i totes les comunitats autònomes excepte la Comunitat de Madrid i el País Basc han pactat aquest dijous, en la reunió de la conferència sectorial d'Educació, un document amb 14 pautes orientatives sobre com serà el pròxim curs. Catalunya es compromet, doncs, emfatitzant sempre que té competències plenes per dissenyar el pròxim curs escolar, a començar el curs en les dates habituals del setembre que segueixi unes pautes temporals similars a les d'altres cursos acadèmics. També es compromet a que les classes siguin, per norma general, presencials.

El document acordat, però, no inclou en cap moment pautes específiques sobre com hauran d'adaptar-se els centres per fer front a possibles contagis del coronavirus. Tal i com ha detallat el departament d'Educació en una nota, es tracta d'un document "genèric" amb punts "bàsics" sobre el qual la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha insistit que "no discutia les competències pròpies" de Catalunya en ensenyament. De fet, la mateixa Celaá ho ha aclarit en roda de premsa, per bé que ha sigut força dura amb la Comunitat de Madrid, a qui ha recordat que s'haurà de complir amb la distància de seguretat d'1,5 metres en tots els centres i, de no poder ser, oferir una alternativa. Celaá ha defensat la proposta llançada ahir en un document que va generar malestar a la Generalitat per una possible invasió competencial.

En concret, ha puntualitzat que no es tracta de proposar ràtios de màxim 20 alumnes a les aules, sinó de crear grups de treball per a infants de fins a 10 anys com si fossin unitats familiars perquè pugui haver-hi contacte i no mantenir la distància d'1,5 metres. E l conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha reivindicat de bon matí que les competències per definir com serà aquesta tornada a les aules són del Govern. En una sèrie de tuits, Bargalló defensa que el ministeri "no té cap capacitat normativa sobre tot això" ni amb estat d’alarma i "encara menys" sense. Assegura que el curs 2020-2021 el programarà el seu departament escoltant el món local, la comunitat educativa i els experts en salut pública.