Un centenar de veïns fan torns per evitar el desnonament de la coportaveu del Sindicat de Llogaters

Un centenar de veïns estan fent torns per evitar que la coportaveu del Sindicat de Llogaters sigui desnonada. Segons l’entitat, el pis de la Lourdes l'ha comprat un fons voltor d’origen rus que s’està dedicant a comprar habitatge a Barcelona per donar-li un ús turístic. Però la coportaveu s’hi nega. Aquest dijous la van desnonar per segona vegada, però ella va tornar-s’hi a instal·lar. Viu al carrer Gran de la Sagrera de Barcelona amb el seu marit, que està malalt, i tres fills que són menors. "S’estarà a l’habitatge fins que s’arribi a un acord perquè no accepta l’expulsió", explica Jaime Palomera, un altre portaveu del sindicat.

El que la Lourdes reclama és negociar amb el fons d’inversions, que va adquirir el seu pis durant la crisi perquè ella no va poder acabar de pagar la hipoteca. Vol aconseguir un lloguer "digne" i "estable". "Darrere no hi ha un petit propietari: és una lluita entre qui defensa l’habitatge com una llar i qui el defensa com un producte per especular", assegura Palomera. Però el propietari, que segons el sindicat té més de 40 habitatges a Barcelona, s’hi nega. Per això, de fet, la va demandar i es va procedir a desnonar-la.

A més, segons el sindicat, els Mossos d'Esquadra s’han presentat aquest divendres al matí i han comunicat a la Lourdes que si no marxa "pel seu propi peu" ells tornaran per treure-la. Per això hi ha hagut tanta resposta entre els veïns. Ara bé, Palomera denuncia que si la policia s’acaba presentant estaria cometent una irregularitat. "Si no hi ha una nova demanda, no poden fer-ho", assegura.

Els veïns també denuncien que, en contra del que marca la normativa, quan es va procedir al desnonament d’aquest dijous no va aparèixer cap unitat dels serveis socials. "Els jutjats estan obligats a informar sobre quins desnonaments hi ha cada dia a Barcelona perquè els serveis socials puguin atendre les famílies", expliquen. En les últimes hores, però, ells van trucar-los i ara, des del districte, estan buscant una alternativa per si es produís el desnonament definitiu.