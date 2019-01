Un centre concertat de Sants és el primer en reconvertir-se en un institut escola públic el curs que ve

En la primera entrevista com a conseller en un diari, Josep Bargalló va apuntar a l'ARA que "hi ha la possibilitat de fer públiques algunes escoles concertades de Barcelona". Aquella possibilitat s'ha confirmat aquest dijous amb l'anunci del primer centre concertat que es convertirà el curs que ve en un centre públic. Es tracta de l'escola Sant Vicenç de Paül, tancada des d'aquest curs, que a partir del curs vinent reobrirà les seves portes per acollir dues línies de P3 (una de nova i una segona que procedirà de l'actual escola Miquel Bleach) i dues línies de 1r d'ESO (ara són a l'institut Joan Corominas). En total, doncs, 25 places noves de P3 que persegueixen un triple objectiu: ampliar l'oferta d'escola pública al barri d'Hostafrancs, al districte de Sants-Montjuïc, donar sortida a una escola concertada que havia tancat i potenciar el model d'institut escola.

Segons han explicat en roda de premsa, l'escola Sant Vicenç de Paül anirà acollint de forma progressiva els cursos d'infantil, primària i ESO, des del curs que ve i fins el curs 2022-2023, mentre que l'institut Joan Corominas a partir de l'any que ve no oferirà primer d'ESO i anirà tancant cursos any rere any. Així, el 2023, tots els alumnes que estaran al nou institut escola es traslladaran de manera definitiva a l'actual edifici Joan Corominas. La intenció aleshores és que a l'edifici Sant Vicenç de Paül s'hi obrin places públiques de formació postobligatòria, com batxillerat o formació professional. Encara que és un projecte a llarg termini, el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzalez Cambray, ha garantit que "la operació permetrà crear més places de FP al barri".

Tant Cambray com la regidora de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, han assegurat també que es faran "les adaptacions necessàries" a l'escola per esborrar els símbols religiosos que ara hi ha a l'escola, que serà laica i s'integrarà a la xarxa d'escoles públiques de la ciutat. Així, la propietat de l'edifici, en mans de l'ordre religiosa de les Filles de la Caritat, es limitarà a llogar l'equipament a l'administració per un termini de nou anys (cinc d'entrada més quatre prorrogables), però no intervindrà en el dia a dia ni en el projecte pedagògic de l'escola. "Estem contentes que després de 140 anys al barri puguem seguir estant al servei de l'educació", ha dit la representant de la Fundació Escola Vicenciana, que gestionava l'escola Sant Vicenç de Paül fins el seu tancament, l'any passat. El Consorci d'Educació invertirà 400.000 euros per adequar l'equipament.

La reconversió de la primera escola concertada en un centre públic -el nou nom el decidirà la comunitat educativa del centre- és un pas important per al departament, que vol seguir arribant a acords amb fundacions privades que gestionen centres educatius per convertir-los en centres públics. A Barcelona, l'any passat va ser el primer any que la demanda d'escola pública va superar la concertada. "Nosaltres estem interessats i hi ha escoles interessades també", ha dit Cambray, que s'ha limitat a confirmar que el departament i el Consorci treballen "per fer possible" altres acords per incorporar escoles concertades a la xarxa pública.