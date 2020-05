Els centres s’obren per a alguns alumnes 80 dies després

Els alumnes catalans han estat sense entrar en una aula els mateixos dies que Phileas Fogg va tardar a fer la volta al món. Vuitanta dies després que la pandèmia obligués a clausurar tots els centres educatius del país, a partir d’avui els estudiants poden tornar a classe de manera presencial. Però res serà igual: ni tots hi podran anar (es prioritzen els estudiants que acaben una etapa escolar), ni es faran classes lectives, ni la presència serà obligatòria. Els centres dels territoris en fase 2 obriran, sí, però amb la meitat d’alumnes i només per donar suport i orientació i acompanyar emocionalment els estudiants que han estat sense trepitjar l’escola tants dies com unes vacances d’estiu. La docència online seguirà fins a final de curs.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va explicar ahir en una entrevista a RAC1 que un 40% de les escoles públiques catalanes i un 20% de les concertades reprendran l’activitat entre dilluns i dimarts. “Jo entenc el neguit, però som un servei públic i hem d’obrir. Sanitat ens ha dit que podem obrir”, va afegir.

A l’Escola Marià Fortuny de Reus no esperen ni un alumne avui. “Ens pensàvem que les famílies voldrien, però moltes treballen al sector turístic i encara no tenen feina, així que es queden a casa amb la canalla”, explica la directora del centre, Núria Sabaté. Una altra cosa són els de sisè, a qui han convocat un dia a la setmana. “La part curricular la farem telemàticament, però la part de tutoria, que hem anat fent per videoconferència, ara la farem presencialment”, diu. Així, les tres classes de 6è es dividiran en quatre grups, que aniran al centre només els dimarts i entrant per torns. Als alumnes de 1r a 5è se’ls citarà, si cal, per fer alguna valoració de l’equip d’atenció psicopedagògica (EAP) o algun acompanyament als nens i nenes que han estat més desconnectats.

Cap alumne a infantil

Després de preguntar família per família per planificar quants mestres calen, al Marià Fortuny han constatat que cap família d’infantil portarà els fills a l’escola. El mateix passarà en sis altres escoles públiques de Reus, i en la resta preveuen entre 0 i 5 alumnes. Les instruccions del departament estableixen que els cursos d’1 a 3 anys tindran 5 alumnes per grup, a P3 en seran 8 i a P4 i P5 10 com a màxim, que s’atendran en un espai d’acollida específic si els dos progenitors han de treballar. De fet, Catalunya és de les poques comunitats autònomes que ha optat per acollir els alumnes d’1 a 6 anys, com va proposar el govern espanyol i com han rebutjat la resta de territoris, que consideren inviable complir el distanciament. En el cas de les llars d’infants, però, el departament només n’autoritza l’obertura, no l’ordena. Així, hi ha escoles bressol municipals, com les de Montcada i Reixac, que no obriran perquè creuen que les mesures sanitàries no permeten aplicar el seu projecte educatiu.

En canvi, les escoles i instituts sí que tenen l’ordre de reobrir. “Obrir no és optatiu per als centres ni per als docents”, va deixar clar el director general de centres públics, Josep González-Cambray, a TV3. Davant la revolta dels sindicats d’educació, que han cridat a desobeir les instruccions del departament i han demanat que els centres no obrin, la conselleria ha posat en marxa els inspectors per garantir que totes les famílies que vulguin dur els fills a l’escola ho puguin fer. Tot i el soroll, per ara només l’escola pública Camins de les Franqueses del Vallès (encara en fase 1) ha dit que no obrirà quan li toqui. Sí que hi ha hagut reaccions organitzades de direccions d’alguns municipis, com l’Hospitalet o Cerdanyola, i de diverses comarques com el Garraf, l’Alt Empordà, el Maresme o el Vallès Oriental, per denunciar que el pla de reobertura els consideri un aparcament d’infants i bloquegi les funcions de l’escola.

Acomiadar l’ESO i el batxillerat

I si les escoles prioritzen els alumnes de 6è, els instituts ho faran amb els de 4t d’ESO i 2n de batxillerat, centrats ja en preparar les proves d’accés a la universitat. A l’Institut Martí i Franquès de Tarragona, de 1.400 alumnes, només faran presencialment les assignatures de dibuix artístic i dibuix tècnic, i la resta l’acabaran de manera online. Calculen que dimecres hi haurà uns 105 alumnes per fer tutories i uns 15 fent classes del batxillerat artístic. “Les condicions literals del document d’Educació, quan s’han d’aplicar a un centre massificat com aquest, ens provoquen una incompatibilitat”, afirma a l’ACN Jordi Satorra, director de l’institut.