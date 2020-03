Aquest és el document que es recomana portar a partir d'avui per sortir de casa

Una de les novetats del confinament pel coronavirus que ha generat més preguntes les últimes hores és el "certificat autoresponsable de desplaçament" que va anunciar divendres passat el conseller d'Interior, Miquel Buch. És un document que es recomana portar per sortir de casa i que la policia ja pot demanar a Catalunya a partir d'avui dilluns, que és quan ha entrat en vigor. El certificat es pot descarregar en aquest enllaç. A continuació, responem algunes preguntes sobre aquesta nova mesura.

És obligatori?

No ho és, però el Govern diu que és "molt recomanable"

Com que l'estat d'alarma ha centralitzat les competències al govern espanyol, la Generalitat –que és qui ha impulsat el certificat autoresponsable– no pot exigir que els ciutadans el portin; només ho pot ordenar el govern espanyol. Però Buch ha insistit que és "molt recomanable" que els catalans tinguin el document perquè els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i les policies locals el demanaran a partir de dilluns als carrers i a les carreteres, si es va a peu o amb vehicle, per comprovar que els ciutadans que surten de casa "compleixen els requisits" que permet el reial decret espanyol per poder-se saltar el confinament. Segons Protecció Civil, no cal per als desplaçaments breus, com ara llençar les escombraries o passejar la mascota.

Per a què serveix?

Per "facilitar" en quins casos es pot sortir de casa

Un dels objectius del certificat és "facilitar" en quins casos es pot sortir de casa durant el confinament. El document ofereix set opcions: adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centre, servei o establiment sanitari, desplaçament al lloc de treball, retorn al lloc de residència habitual, assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, amb discapacitat o vulnerables, desplaçament a una entitat financera o d'assegurança i causa de força major o situació de necessitat. Segons Buch, el certificat "agilitzarà" la relació entre els ciutadans i els cossos de seguretat.

Què passa amb el document de l'empresa?

Són complementaris i s'han de portar tots dos

Si els treballadors ja tenen un certificat de l'empresa, el conseller d'Interior ha assegurat que a partir d'ara ha d'anar "acompanyat" del nou document que ha anunciat el Govern. Protecció Civil ha dit que són complementaris i que s'han de portar tots dos.

¿Cal un certificat per a cada desplaçament?

La policia no se'l queda, però s'han de marcar diferents activitats

El document només el pot demanar la policia, però els agents no se'l quedaran. Segons Protecció Civil, es necessita un certificat per a cada tipus de desplaçament i si en un mateix trajecte es fa més d'una opció (per exemple, anar a treballar i a comprar), s'han de marcar les diverses activitats i posar l'adreça més allunyada del lloc d'origen.

S'ha de portar imprès?

Depèn, però el Govern treballa en una versió digital

El certificat autoresponsable, que es pot descarregar a la web del departament d'Interior, només existeix en aquesta versió en PDF, que es pot imprimir i omplir a mà o descarregar i omplir digitalment. El document es pot portar en format digital al mòbil i no cal tenir signatura digital. Buch ha admès que, com que no tothom disposa de les eines per poder obtenir el document des de casa, les patrulles de policia tindran el certificat en paper a partir de dilluns per oferir-lo als ciutadans. Segons Protecció Civil, també poden disposar de còpies impreses els establiments comercials que tenen permís per obrir i els centres de treball. Igualment, el conseller ha explicat que el departament de Polítiques Digitals del Govern treballa per oferir una versió digital a través d'una apli que funcionarà "a principis de la setmana vinent".

Per què el necessita la policia?

Per comprovar si la circulació "és lògica"

Amb el certificat els agents poden comprovar si la circulació dels ciutadans "és lògica", segons Buch. El motiu és que el document obliga a posar l'adreça d'origen i la de destinació, de manera que les patrulles de policia poden detectar si les persones han alterat el trajecte apuntat. "També per evitar malestar quan els agents fan la feina de validar", ha afegit el conseller d'Interior en declaracions a TV3 i a RAC1, on ha defensat que aquesta declaració autoresponsable està inspirada en un model que ha fet França pel coronavirus.

¿Es pot multar algú per no portar el document?

No, excepte que s'hagi declarat un desplaçament que no és cert

Buch ha recordat que les sancions per incomplir el confinament poden anar dels 600 als 30.000 euros en funció de la gravetat. No es pot multar, però, algú per no portar el document, excepte que s'hagi declarat en el paper un desplaçament que no és cert, com també es sanciona si verbalment es diu un recorregut fals.