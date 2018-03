El cervell de les persones sanes amb risc de patir Alzheimer mostra canvis de forma

Un estudi del centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, amb el suport de la Fundació Bancària La Caixa, determina que persones sanes que tenen una variació genètica associada a un factor de risc alt de patir Alzheimer tenen canvis morfològics en el cervell. El seguiment per neuroimatge que s'ha fet dels voluntaris del projecte Alfa, més del 50% dels quals tenen antecedents familiars d'Alzheimer, obre la porta a poder definir millor el nivell de risc individual i a fer indicacions de prevenció personalitzades, però també permetrà tirar endavant nous estudis i assajos clínics per acabar de definir aquestes relacions. Els responsables de l'estudi recalquen que l'estudi no demostra que les persones amb antecedents familiars tinguin aquesta variació genètica i que només l'1% dels casos d'Alzheimer es poden considerar hereditaris.



Per primera vegada, un estudi de neuroimatge dut a terme entre 533 participants de l'estudi Alfa, d'entre 45 i 76 anys, ha determinat que els portadors d'una variació genètica del gen APOE presenten variacions morfològiques en el cervell molt abans que es pugui arribar a desenvolupar la malaltia. Per tant, s'han pogut identificar diferències neuroanatòmiques significatives proporcionals a la càrrega genètica associada al risc d'Alzheimer dels participants i en zones del cervell, com l'hipocamp, que és la primera a patir la neurodegeneració, que redueix el volum, on en altres àrees que, al contrari, s'inflamen.

En concret, s'ha detectat que en funció de la variació genètica d'aquest APOE, és a dir, segons el nombre d'al·lels, es determina de forma proporcional un volum més petit de substància grisa en àrees cerebrals com l'hipocamp, mentre que es dona també un augment de la substància gris al tàlem, el lòbul occipital i el còrtex dret frontal, una inflamació que podria estar associada a l'acumulació de plaques de la proteïna betaamiloide.

El cap de recerca en neuroimatge del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC). Juan Domingo Gispert, ha explicat que és un estudi ''mol t inicial'' que mostra que les persones sanes que tenen dues còpies del gen de risc de l'Alzheimer ja mostren canvis morfològics al cervell, una troballa que permetrà, en un futur, intentar millorar la definició de risc que té cada persona de patir Alzheimer al cap d'un temps i per tant, també determinar les mesures de prevenció de forma individual.

Els resultats d'aquest estudi, que es publiquen aquest dimecres a la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association' serviran doncs per poder definir nous assajos clínics dirigits a prevenir l'Alzheimer molt abans que puguin aparèixer els símptomes, en paral·lel a les recomanacions de prevenció que es donen des de la primària, de portar una vida activa i saludable, entre altres. Des del grup de recerca de la Fundació Pasqual Maragall ja hi ha tres assajos clínics que busquen poder intentar prevenir la malaltia a través, per exemple, de buscar la immunització activa o l'inhibidor de la proteïna amiloide que, acumulada provoca l'Alzheimer.

L'estudi també permet obrir noves hipòtesis per continuar investigant amb el seguiment als voluntaris. Domingo ha explicat que, per exemple, s'ha de veure si aquests canvis cerebrals tenen conseqüències químiques al cap dels anys, o si l'augment de volums està relacionat amb la concentració d'amiloide o si, en els individus sense acumulació d'amiloide, es donen àrees cerebrals que ja estan modificades des de sempre.

La importància de la detecció precoç



L'Alzheimer és una malaltia caracteritzada per una llarga fase preclínica sense símptomes que pot començar fins a 20 anys abans de les primeres pèrdues de memòria. Es calcula que a tot l'estat espanyol afecta fins a 800.00 persones, i fins a 46 milions de persones a tot el món pateixen algun tipus de demència. Per això, l'OMS alerta que podria assolir nivells d'epidèmia l'any 2050. L'estudi Alfa del Barcelonaβeta Brain Research center, posat en marxa el 2012, busca respostes als interrogants de la malaltia amb una cohort de 2.743 participants voluntaris adults sans, la majoria fills i filles de malalts d'Alzheimer. En aquest sentit, Àngel Font, director Corporatiu d’Investigació i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha destacat que amb aquest estudi s'inicia una ''cursa de fons'' perquè la malaltia és ''un combat dur'' per la qual cosa cal dedicar recursos a la seva recerca