70 científics avisen que dimecres es podria col·lapsar el sistema sanitari

Dimecres vinent, 25 de març, el sistema sanitari es podria col·lapsar a l'estat espanyol. Les mesures aplicades fins ara no han sigut suficients per frenar la corba de creixement de la Covid-19, asseguren en un informe científic 70 investigadors de diverses àrees vinculades a l'estudi de l'evolució de la pandèmia. Per aquest motiu, reclamen el confinament total de les àrees on se superin els 25 casos d'infectats per milió d'habitants. Madrid i Catalunya, de manera ben particular, s'inclouen en aquesta llista. Però no són les úniques que han assolit una xifra que fa que els experts demanin urgentment que cessin totes les activitats tret de les essencials i es restringeixi la mobilitat al mínim imprescindible.

"Experts en la dinàmica i propagació d'epidèmies en l'àmbit de les malalties infeccioses han fet estimacions per a Espanya i en tots els casos hi ha convergència en el fet que hi haurà un gran volum de casos en les pròximes setmanes", diuen en l'informe difós aquest dissabte. El risc de saturació del sistema de salut –definit com a capacitat d'ingrés en UCI– "és molt alt", especialment "amb una restricció de mobilitat parcial com l'actual". A aquesta situació, si no es prenen mesures dràstiques com el confinament total, s'hi podria arribar al voltant del 25 de març, dimecres vinent. "Això es podria evitar si la restricció de la mobilitat fos total i es decretés sense demora", alerten.

Entre els científics que signen l'informe hi ha experts en les àrees de salut pública, epidemiologia, infectologia, microbiologia, biologia molecular, dinàmica i propagació d'epidèmies. Hi ha noms de la ciència catalana, com ara Oriol Mitjà, Bonaventura Clotet, Àlex Arenas, Jordi Sunyer o Xavier Rodó, però també de la ciència espanyola vinculats al Centre Nacional de Biotecnologia, la Universitat de Saragossa, la de Navarra o la Miguel Hernández d'Alacant. També n'hi ha que treballen al MIT de Boston, a la Universitat de Harvard o en escoles de salut de Londres, a més d'empreses especialitzades radicades als Estats Units.

En l'informe que signen conjuntament insten l'administració a prendre mesures immediates d'intervenció i control. En aquest sentit, defineixen tres escenaris possibles: un sense intervenció, l'altre amb intervenció total i un tercer d'intermedi, que consideren l'actual, i proposen les mesures que cal prendre. Entre aquestes mesures hi ha l'aïllament de casos, la quarantena de contactes, el distanciament social, especialment de persones més grans de 70 anys, i el confinament total, l'única que a hores d'ara queda pendent i que demanen al govern espanyol que apliqui "amb la màxima celeritat". Madrid (amb 132 casos per milió d'habitants), Castella i Lleó (27), Castella-la Manxa (39), la Rioja (132), el País Basc (44), Navarra (59) i Catalunya (27) són les comunitats on caldria aplicar aquesta mesura de manera immediata. En totes caldria "la interrupció total" del trànsit no essencial de passatgers i de les connexions aèries, marítimes i ferroviàries "fins al 4 d'abril".

Proposta de dues etapes

Els experts consideren que caldria definir dues etapes. La primera, d'unes tres setmanes de durada, la defineixen com d'atac i proposen estratègies combinades de confinament total i la intensificació de tests diagnòstics, a més d'habilitar canals segurs per al subministrament d'equipament mèdic i necessitats bàsiques com alimentació i farmàcia. També habilitar el màxim de llits possibles per a casos lleus o moderats per evitar la propagació de la Covid-19.

En una segona fase, que en diuen d'estabilització i que es podria allargar fins als dos mesos, proposen ampliar el nombre de tests diagnòstics, generar aplicacions per als telèfons mòbils de caràcter universal, implementar accions de contenció precoç i facilitar eines científiques potents com la intel·ligència artificial, la simulació informàtica i l'epidemiologia.