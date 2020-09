Una vintena de científics demanen una avaluació independent de la gestió de la pandèmia a Espanya

Una vintena de científics espanyols han firmat un article publicat a la revista The Lancet Public Health per demanar una auditoria immediata de la resposta que han tingut el govern espanyol i els executius autonòmics davant del covid-19. Aposten per una avaluació independent i de la qual els líders polítics haurien de fer cas per millorar la salut pública i el sistema sanitari i d'atenció social. Aquesta demanda arriba en plena segona onada de la pandèmia a Espanya, un fet que els científics recorden apuntant que algunes xifres de contagis a l'estat espanyol són les pitjors de tot Europa. No és la primera vegada que aquest grup de vint científics firmen junts un article, ja que a principis d'agost ja van instar el govern espanyol a fer una avaluació de la gestió de la pandèmia.



Entre els firmants d'aquest article hi ha científics com Alberto L. García-Basteiro, Alex Arenas, Carme Borrell, Montserrat Gea-Sánchez, Daniel Prieto-Alhambra o Carme Vives. Al seu parer, l'auditoria s'ha de fer de manera urgent: "L'avaluació ha de començar immediatament i informar periòdicament fins al final de la pandèmia", defensen els científics, que afegeixen que "en un país on les tensions polítiques són elevades, el segon requisit és el suport a gran escala dels partits polítics, associacions científiques, professionals de la salut, pacients i cuidadors, la societat civil i la societat en general". En aquest punt, remarquen que la reacció a la seva primera carta va ser positiva entre tots els grups d'interès, i per això pensen que els governs haurien "d'aprofitar aquest consens".



Com a tercer requisit marquen "el compromís ferm del govern central i dels governs regionals d’escoltar les recomanacions proposades i actuar en conseqüència". En aquest sentit, consideren que l'encarregat de fer l'auditoria ha de ser un organisme independent i que no hagi treballat mai amb el govern espanyol. També defensen que l'auditoria tingui un abast ampli, i que analitzi "els efectes sobre la salut, econòmics i socials amb aportacions tant del govern central com de les comunitats autònomes". "Aquesta avaluació, basada en evidències científiques, ara és necessària amb urgència per orientar les polítiques de salut pública i contribuir a superar la pandèmia", conclouen els autors de l'article.

Illa ofereix una trobada

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja ha respost aquest matí als científics firmants de l'article. Ho ha fet en una entrevista a la Cadena SER, en què s'ha compromès a rebre una delegació dels firmants a la Moncloa. Sobre la necessitat d'avaluar la gestió de les administracions durant la pandèmia, Illa ha afirmat que encara no s'ha fet cap auditoria independent perquè estan "centrats en fer front al covid-19".