Un grup de científics denuncien la falta de transparència de les dades espanyoles del covid-19

Un grup de científics han denunciat la falta de transparència dels registres espanyols sobre les dades del covid-19. Ho apunten en un article publicat a la revista internacional d'àmbit científic The Lancet, on els signants lamenten que les dades actuals són "insuficients" per entendre el comportament de la pandèmia i prendre les mesures necessàries en cada cas.

D'aquesta manera, insten les autoritats sanitàries que publiquin actualitzacions "diàries" i "constants" sobre proves, casos, hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives, recuperacions i defuncions. També consideren que "cadascuna d'aquestes variables" s'hauria de desglossar per edat, sexe i detall geogràfic, per "controlar millor" els impactes demogràfics.

La crítica dels científics arriba en un moment en què Espanya encapçala els pitjors registres de transmissió del coronavirus a Europa. De fet, la Comunitat de Madrid destaca com l'epicentre de la segona onada de la pandèmia al continent i ha portat les autoritats a dictar-hi l'estat d'alarma i forçar el confinament de la ciutat i vuit municipis del voltant davant la resistència del govern autonòmic a implantar-hi restriccions contundents.

Les dades que reporta la Comunitat de Madrid sobre l'avenç dels contagis han estat aquesta setmana en el punt de mira. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va mencionar ahir mentre anunciava el tancament perimetral de la ciutat les dades alarmants que presentava i va assegurar que Madrid acumulava el 48% del retard en les notificacions de contagis al ministeri de Sanitat.