Catalunya prepara l'argument definitiu per reciclar: pagar menys

La corba del reciclatge a Catalunya augmenta lentament però sostinguda. La recollida selectiva de residus que fan els ajuntaments ha crescut un 7% durant el 2017 –el salt més important dels últims anys– i se situa en el 40%. Tanmateix, un cop extret el material que ha anat a parar al contenidor que no tocava, la taxa de reciclatge se situa en el 32%, lluny de l'objectiu del 50% que Europa ha marcat per al 2020. És per això que l'Agència Catalana de Residus (ACR) es proposa que la futura llei de residus introdueixi un canvi en la taxa d'escombraries que faciliti personalitzar-la molt més i premiar amb rebaixes les llars que reciclin més.

Ho ha explicat aquest dilluns el director de l'ACR, Josep Maria Tost, que ha constatat que les campanyes successives dels darrers anys han sigut insuficients per fer créixer molt més les xifres. "El voluntarisme ambiental té un sostre, i ho hem comprovat; ara cal buscar una motivació econòmica", ha afirmat. És per això que la futura llei que es començarà a treballar al Parlament inclourà novetats i incentius perquè els municipis puguin aplicar-los els propers anys.

Per poder saber què recicla i com ho fa cada família caldrà estendre sistemes tecnològics que ja s'assagen en alguns municipis, com ara la recollida porta a porta amb bosses marcades amb xip –que permeten identificar-les– o bé els contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta, que també s'estan provant en algunes poblacions. "Cal trencar l'anonimat dels residus i que la taxa deixi d'anar inclosa dins del rebut de l'aigua", ha proposat.

L'ACR es proposa una feina molt més intensa de col·laboració amb les grans ciutats els propers mesos. Els grans nuclis de població a Catalunya estan estancats en taxes de reciclatge d'entre el 20% i el 30% mentre altres poblacions més petites ja superen de llarg el 60%, ha explicat Tost en el balanç anual.

A Barcelona la taxa de recollida selectiva de residus va situar-se en el 35,47% l'any passat, segons el balanç anual presentat aquest dilluns. Els resultats són millors que els de Tarragona, que està en el 30,83%, i que Lleida, on malgrat l'augment de l'últim any la taxa és del 31,37%. En canvi, de les capitals de demarcació, Girona despunta, amb un 49% de recollida selectiva.

"És l'hora de les grans ciutats, que han estat massa relaxades fins ara", ha dit Tost, i ha instat els governs municipals a fer accions més decidides. Malgrat tot, ha reconegut que en alguns casos caldrà esperar que passin les eleccions locals de la primavera que ve."Les escombraries són un focus de tensió política als ajuntaments i molts ho voldran aprofitar", ha opinat.

Els 'assalts' al contenidor blau

El balanç del 2017 mostra que el punt més feble del reciclatge a Catalunya és la fracció de brossa orgànica: només es recupera a través del contenidor marró un 30% d'aquests residus, que són, a més, els que més es generen a les llars per pes. En l'últim any la recollida orgànica ha crescut un 2% i el Govern ha engegat una campanya per millorar-ne la separació.

Pel que fa al paper i el cartró, els nivells de recollida freguen el 70%. Malgrat tot, la Generalitat alerta que continua el fenomen del "buidatge" d'aquests contenidors i el robatori de material també de molts comerços. Sense aquestes desaparicions de cartró, segons Tost, la taxa global de reciclatge a tot el país escalaria dos punts, fins al 42%.

La separació d'envasos al contenidor groc, en canvi, està "estabilitzada" en un 40% de recuperació, segons l'ACR. El vidre recuperat a través del contenidor verd va ser un 63% del total, i les tones recollides van créixer un 10% respecte al 2016.

Pel que fa a la destinació final dels residus que acaben al contenidor de la resta –el gris–, un 28% va directe a l'abocador i un 12% a la incineradora, mentre que el 60% restant es porta a plantes de tractament on es classifica i selecciona el material aprofitable. Malgrat tot, d'aquestes plantes també n'acaba sortint el rebuig que no es pot aprofitar i que acaba a abocadors i incineradores.