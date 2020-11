Quinze dies més de restriccions a Catalunya; vacuna de Pfizer i eufòria a les borses; comença el judici pel 17-A: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 10 de novembre del 2020. En general farà bo, però cal tenir en compte que la boira pot començar a ser protagonista en alguns punts del pla de Lleida, i que a la tarda s'escaparan ruixats puntuals al Ripollès, al Berguedà, a Osona o fins i tot al Montseny. El migdia serà càlid.

1. Ahir al matí els dèiem que les borses asiàtiques havien obert a l’alça (un 2%) per la derrota de Trump als Estats Units. Però és que a mig matí, les borses de tot el món es van enfilar vuits i nous per cent. Què havia passat? La farmacèutica Pfizer, famosa per haver inventat la Viagra fa dues dècades, acabava d’anunciar que la seva vacuna contra el covid-19 funciona en el 90% dels casos. Total, que l’Íbex-35 va viure la seva pujada més forta en una dècada (+8,6%) i, fixeu-vos, les empreses que més han pujat han sigut les més afectades per la pandèmia. A Espanya, per exemple, el sector turístic ha encapçalat els guanys, amb Meliá (+37%). Ara, els queda molt per recuperar les pèrdues acumulades durant els llargs mesos de pandèmia.

Mirin la gràfica: a l’esquerra, la caiguda en picat del març i a la dreta, com traient el cap, la pujada d’ahir.

Amb tot, ahir el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l’Hospital Clínic deia: “Vacuna de Pfizer. Anàlisi preliminar de l’assaig en curs (es prova en condicions reals): 90% d'efectivitat (reducció d'infeccions per covid-19), segons el comunicat de la companyia. Són molt bones notícies. Si es confirmen finalment, un pas endavant ferm”.

En canvi, a qui no dirien que estava molt enfadat per la notícia? Donald Trump. En una sèrie de tuits acusava les farmacèutiques i l'autoritat sanitària del país d’haver-se guardat la notícia fins després de les eleccions per fer-lo perdre, per perjudicar-lo. Però el cas és que Biden ja ha començat a fer de president electe, i ahir es va reunir telemàticament el grup de 13 experts que ha creat per combatre la pandèmia i es va comprometre a fer que la vacuna contra el covid sigui gratuïta per a tots els nord-americans. I després, per primera vegada durant la pandèmia, els americans van sentir el seu president (per bé que encara no governa), demanant-los que es posin la mascareta: “Si us plau, us ho demano, poseu-vos la mascareta. Feu-ho per vosaltres. Feu-ho pels vostres veïns. La mascareta no és una declaració política però es una bona manera de començar a unir el país”.

Mentrestant, a Catalunya, Salut planteja quinze dies més de restriccions, perquè el Govern tem una desescalada “arriscada” que acceleri una tercera onada a Catalunya. Total, que els bars i restaurants, i altres comerços afectats estaran, gairebé segur, 15 dies més tancats.

El degoteig d’hospitalitzacions no s’atura i cada dia hi ha més persones ingressades. A hores d’ara, a Catalunya hi ha 2.793 persones ateses en un hospital i 578 a les unitats de cures intensives (UCI), sumant llits públics i privats. Després d'incorporar els llits dels centres privats de manera temporal al sistema públic (en podria aportar fins a 200), el 83% del total de llits de crítics catalans ja estan ocupats, el 60% dels quals per malalts de coronavirus.

Un pacient que ha estat donat d’alta és el director general de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon.

Fins ara, la pandèmia ens ha fet parlar de salut, d’economia i ara ja hem de parlar d’ordre públic. Després que diverses persones tiressin diumenge pintura i sang contra la façana del Palau de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra han dissenyat un dispositiu que reforça la seguretat de l’edifici. El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va assegurar ahir que hi ha un “risc seriós” d’atacs a diversos edificis del Govern. A part del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, hi haurà almenys una furgoneta d’antiavalots: “Durant 24 h al dia i 7 dies a la setmana el Palau estarà protegit fins que no estigui estabilitzada aquesta crisi epidemiològica que estem patint”.

2. Ahir es va obrir el termini, de només 48 hores, per optar a ser el presidenciable de JxCat a les pròximes eleccions al Parlament. ¿L’expresident Carles Puigdemont ho serà? Segons ha pogut saber l’ARA, diversos membres de l’executiva han signat una carta en què li demanen que encapçali la candidatura als comicis del 14 de febrer. La missiva admet que no pot ser el president “efectiu” però sí que li demana que es presenti a les eleccions per revalidar que és el president “legítim” de Catalunya. El primer a fer el pas endavant ha sigut el conseller de Territori, Damià Calvet.

Si dissabte, a través d’una carta oberta a l’ARA, el vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, anunciava que es presentaria a les primàries per ser el candidat dels republicans a la presidència, ahir es van començar a perfilar altres detalls. Així, la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, es presentarà a les primàries per ser la cap de llista a la circumscripció de Lleida; la consellera Teresa Jordà farà el mateix a Girona, i la diputada Raquel Sans ho farà a Tarragona.

3. L’actualitat judicial del dia passa per l’Audiència nacional , on començarà el judici pels atemptats de Barcelona i cambrils de l’agost del 17.

I un home es va presentar ahir a la comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar i va confessar que havia assassinat la seva parella. L’home, de 51 anys, es va entregar passades les nou del matí i va quedar detingut. L’home va assegurar que va escanyar la dona entre les nou i quarts de deu de la nit de diumenge. La víctima, segons el relat de l’arrestat, li va retreure una infidelitat i li hauria mostrat un ganivet dient que el mataria. En aquest moment l’autor confés la va estrangular fins que va acabar amb la seva vida. Però fonts pròximes al cas han apuntat que el domicili estava endreçat i que l’home no presenta cap marca o lesió.

4. L’escriptor Eduardo Mendoza va rebre el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, de mans de l’alcaldessa Ada Colau. Mendoza, barceloní que passa llargues temporades a Londres i que sovint ha situat la trama de les seves novel·les a Barcelona, va donar les gràcies amb aquestes paraules: “Vull donar les gràcies a les biblioteques, a les biblioteques d’arreu del món, on he passat moltes hores que qualificaria de celestials. Sempre he pensat que si algun dia vaig al cel, cosa que dubto, el cel serà una gran biblioteca”.

5. I als Esports, avui expliquem que el Girona potser no té la qualitat d’altres temporades, però té coratge i competeix. Només així s’entén que aconseguís no fer-se mala sang i puntuar (1-1) contra el Las Palmas quan tot en el partit indicava que marxaria cap a casa amb una derrota. Però això no es va produir, i els gironins ja encadenen cinc partits sense perdre.

