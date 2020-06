El món arriba al mig milió de morts i als deu milions de contagis per covid-19, i Perpinyà tindrà alcalde d’ultradreta: les claus del dia amb Antoni Bassas (29/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 29 de juny del 2020. Tenim xafogor a la costa per començar aquesta setmana. Com serà, Miquel Bernis? Tindrem un pic de calor més forta de cara a dimecres, però durant la segona part de la setmana arribarà una mica més de fresca. Sol i algunes tempestes de tarda al Pirineu, a l'espera que entre dijous i divendres els ruixats puguin afectar més comarques.

1. Aquesta nit hem arribat, a tot el món, al mig milió de morts a causa del coronavirus, dels quals 125.000 als Estats Units i 57.000 al Brasil. I la xifra de casos s’enfila als deu milions a tot el planeta.

2. Aquest diumenge s’ha celebrat la segona volta de les eleccions municipals franceses. La primera volta va tenir lloc fa tres mesos i mig, just abans del confinament.

En resum: hi ha hagut una abstenció rècord, perquè només va anar a votar 4 de cada 10 electors.

Al moviment del president Macron, La República en Marxa, li ha anat malament: la socialista Anne Hidalgo ha tornat a guanyar a París amb un important 49% dels vots. Els ecologistes han avançat molt i han guanyat les alcaldies d’Estrasburg i Bordeus, i la ultradreta de Le Pen ha guanyat l’alcaldia de Perpinyà.

3. Aquest cap de setmana s’ha constituït el Partit Nacionalista de Catalunya. La seva secretària general, Marta Pascal, el presenta en societat: “Tenim aquesta voluntat de suma, i aquesta voluntat de suma només es relliga amb un projecte que no vagi absolutament contra ningú. És a dir, nosaltres el que no podem compartir és que hi hagi plantejaments de frontisme, de blocs, etc. I, per tant, la nostra vocació és presentar-nos a les eleccions. Tenim vocació de suma, de trobar-nos amb molta altra gent, però sempre que siguin projectes plantejats a nivell positiu, de futur i de suma”.

I si us voleu situar en el mapa del centredeta català, que aplega des d’independentistes fins a regionalistes, en trobareu els ets i uts en aquesta pàgina que firma Anna Mascaró.

4. Avui el govern espanyol compareix al Congrés per donar xifres sobre exportacions d’armes. No us perdeu la contraportada que firma Carme Colomina, però esmorzeu abans de llegir-la. Es titula “Armes espanyoles per a la l'Aràbia Saudita”, i diu: "L’Aràbia Saudita és un negoci milionari per a Espanya –i, segons investigacions periodístiques, també per al rei emèrit–. L’Aràbia Saudita és el tercer país del món que més penes de mort executa –després de la Xina i l’Iran–; assassina periodistes; engarjola feministes i esborra la presència de les dones darrere una llarga llista de prohibicions i tuteles, i reprimeix amb violència qualsevol bri d’oposició o pensament crític”.

5. L’Espanyol ha perdut aquesta nit contra el Madrid a Cornellà-El Prat per 0-1 (gol de Casemiro).

Els pericos són a deu punts de la salvació quan falten sis partits, i el Madrid és líder, dos punts per sobre del Barça.

Parlant del Barça. Atenció a aquesta pàgina de Toni Padilla: “Quique Setién perd la confiança dels seus jugadors”.

En les últimes setmanes alguns futbolistes ja han fet arribar als despatxos que no confien en l'exentrenador del Betis per la seva gestió dels partits. La directiva recorda que Setién té contracte fins al 2021. Gerard Piqué va penjar a Twitter: “Recordeu una cosa, som el Barça i això encara no s’ha acabat. Cap ben alt i dimarts anirem a totes!” I és que demà el Barça jugarà al Camp Nou contra l’Atlètic de Madrid, a les 10 de la nit. En parlarem d’aquí uns minuts amb Toni Padilla, al Cafè de la Lliga.

El Girona es va complicar molt l'ascens a Primera.

Ahir va perdre a Màlaga per 2 a 0. Diu Jordi Bofill que el Girona “no deixa de demostrar que està molt per sota d’altres conjunts amb més ganes i menys noms, dues virtuts que semblen haver-se esfumat”.

I, en canvi, el bàsquet del Barça jugarà demà la final de la Lliga contra el Baskonia. Ahir va guanyar a l’equip revelació, el Burgos, que entrena el català Joan Peñarroya, per 98 a 84. La final de demà serà a les 8 del vespre.

6. I si Mònica Planas alertava que el futur de Polònia, a TV3, no estava garantit per una qüestió econòmica, avui Àlex Gutiérrez parla de la sèrie Com si fos ahir. Diu: “Fonts de TV3 m'asseguren que no hi ha intenció de tancar el serial, però admeten que no saben d’on trauran els diners necessaris”.

Fins aquí les claus del dia. Tornem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts.