Torna a repuntar lleugerament el nombre de morts a l'Estat per coronavirus en les últimes 24 hores: s'eleven a 567

El nombre de morts per coronavirus torna a augmentar, tot i que lleugerament, aquest dimarts: en les últimes 24 hores s'han registrat 567 víctimes a tot l'Estat davant les 517 de dilluns. Habitualment els dimarts es produeix un augment perquè és el dia que s'actualitzen les dades del cap de setmana de totes les comunitats autònomes. En total han mort 18.056 persones per la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària a Espanya.

En canvi, els nous casos confirmats de covid-19, 3.045, continuen baixant. Són 432 menys que ahir i suposen només un augment de l'1,8%. En total ja hi ha detectats 172.541 casos, dels quals 26.672 són de personal sanitari. Les persones que s'han curat s'eleven a 67.504.

Segons el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, "la tendència és bona". Segons Simón, aquesta tendència a la baixa en el nombre de morts "ens dona alguna esperança, però segueixen sent xifres que cal reduir", ha subratllat. Tot i això, el portaveu de Sanitat –recuperat ja del coronavirus que ha patit– ha admès que les UCI "segueixen sotmeses a molt d'estrès", si bé "estan millor que la setmana passada". Simón també ha assegurat que la letalitat del virus a Espanya està a un nivell similar al d'altres països europeus, al voltant del 10%.

Estabilització de la pandèmia a Madrid

La Comunitat de Madrid, on es concentren més casos de coronavirus i hi ha més pressió hospitalària, continua el camí de l'estabilització de la pandèmia. El nombre d'ingressats als serveis d'UCI s'ha reduït en 28 persones entre dilluns i dimarts, mentre que els decessos registrats en les últimes 24 hores, 145, són els mateixos que el dia anterior. El govern regional, a més, ha anunciat aquest dimarts que tanca un dels tres dipòsits de cadàvers provisionals habilitats per la crisi sanitària, el del Palacio de Hielo de Majadahonda, per la baixada de les necessitats dels serveis funeraris de la regió.

En el primer dia de tornada a la feina dels sectors no essencials a Catalunya, l'afluència als trens de Rodalies s'ha duplicat en comparació a dimarts de la setmana passada –en plena Setmana Santa i hibernació econòmica–, del 5% al 9%, tot i que s'ha mantingut en nivells molt baixos, segons ha destacat la responsable del ministeri de Transports del govern espanyol, María José Rallo. De fet, als trens de Rodalies de Madrid l'afluència de viatgers és superior: se situa prop del 13%.

Tests PCR sota tutela de l'Estat

Pel que fa a l'ordre ministerial publicada aquest dimarts al BOE que permet intervenir els laboratoris privats per controlar els tests del coronavirus i regular-ne els preus, Simón ha explicat que és una mesura per evitar "abusos", per garantir que els resultats queden sota tutela de les autoritats sanitàries i per evitar que es facin les proves del covid-19 a persones asimptomàtiques. "El que no podem permetre és que en un període d'escassetat de PCR, aquests tests s'utilitzin per a grups de població per als quals la prova no serà eficient", ha subratllat el responsable del comitè tècnic.

"Els tests són una prioritat i un acte de salut pública. Han de quedar sota la tutela del govern", ha resumit. Simón, però, no ha ofert cap explicació, tot i ser interrogat directament sobre la qüestió, sobre el motiu pel qual el govern espanyol no ha actuat abans per controlar els laboratoris privats.