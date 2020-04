El govern espanyol intervé els laboratoris privats per controlar els tests de coronavirus i regular-ne els preus

El govern espanyol ha posat a disposició de les comunitats autònomes tots els centres clínics privats que fan tests de coronavirus i s'ha adjudicat la possibilitat d'adoptar des d'aquest dimarts les mesures necessàries per regular els preus de les proves per evitar abusos en l'accés a aquests serveis.

Així ho estableix l' ordre SND/344/2020 publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat, que també diu que els centres privats han de notificar els casos detectats de coronavirus així com la compra de tests ràpids diagnòstics especificant a l'autoritat sanitària competent de la seva comunitat el tipus de material, el nombre d'unitats adquirides i la seva destinació.

A més, els centres de titularitat privada estan obligats a notificar l'aparició de nous contagiats tan aviat com es detecti un nou cas amb la màxima urgència i pel mitjà més ràpid possible, i correspon a les comunitats autònomes, en el seu àmbit competencial, establir com ho han de fer.

Els mitjans de la sanitat privada, a disposició de les comunitats autònomes

Amb aquesta finalitat, les comunitats autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada situats al seu territori que no estiguin prestant servei al Sistema Nacional de Salut, així com el seu personal.

Així, els esmentats centres, serveis i establiments de diagnòstic clínic faran proves per detectar el covid-19 si ho prescriu un facultatiu d'acord amb les directrius acordades per Sanitat.

Els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic privats han d'estar disponibles per entrar a formar part o reforçar els circuits de diagnòstic ja existents des d'aquest dimarts mateix, així com per notificar a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma els casos de coronavirus detectats.

Aquestes mesures estaran vigents fins que s'acabi l'estat d'alarma, que va començar el 14 de març i que s'allargarà, com a mínim, fins al 26 d'abril. Incomplir-les podrà ser motiu de sanció per a aquests centres.