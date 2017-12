Sonen les campanes a la petita població de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Els Pastorets d'aquest petit municipi de menys de 200 habitants han venut mil participacions de la Grossa amb diferents números, entre els quals el que ha rebut el primer premi del sorteig de Cap d'Any d'aquest 2017: el 56.795. L'havien comprat a l'estanc de Campdorà, a Girona, que l'any passat j a va vendre íntegrament el segon premi del sorteig. "Estem tan contents que fins i tot hem fet sonar les campanes del poble", explicava a l'ARA el Mateu, dels Pastorets de l'Ametlla de Merola, que animava tothom a celebrar la gesta assistint a les funcions que encara els queda per fer aquest any. El primer premi de la Grossa, que s'emporta 100.000 euros per butlleta, també també ha venut tres dècims a Vilassar de Mar -com a mínim, una de les guanyadores s'ha acostat fins a l'estanc on va comprar el número.

A Can Barceló de Campdorà , el bar restaurant de carretera que presumeix de ser el punt de venda de la Grossa "més important i amb més solera" de Catalunya, ja s'hi van destapar, l'any passat, ampolles de cava per un segon premi. Aquest any, han venut el primer. Han repartit vuit milions d'euros. "Vam escollir bé el lloc on comprar el número", asseguren els Pastorets de l'Ametlla de Merola, que són els que han repartit aquests vuit milions.

Unes participacions que els Pastorets de l’Ametlla van comprar per internet a www.lagrossacatalana.com on van adquirir el número sencer, excepte tres dècims que es van vendre a Vilassar de Mar per màquina. "La sort no és per qui la busca sinó per qui la toca, i aquesta vegada ens ha tornat a tocar a nosaltres", reconeixia la propietària de la Grossa de Campdorà, Nuri Barceló, que s’ha passat el matí amb els ulls envidriats atenent mitjans i felicitacions provinents de tot arreu. El seu fill, Marc Serrat, de 29 anys, va obrir la pàgina talismà el 2014 perquè no tenia feina i, des de llavors, cada any ha repartit alguna piconada de la loteria catalana. L'any passat van ser més de dos milions i mig gràcies al segon premi i avui n’han repartit més de vuit amb el primer.

La seu de la Grossa de Campdorà és el restaurant familiar Can Barceló, situat a la carretera de Palamós d’aquest petit nucli urbà de Girona on hi viuen uns 200 habitants. L’única espineta de la família Barceló és que cap dècim ha tocat al barri. "Algun any li tocarà a algun client o veí i podrem celebrar-ho molt més", augurava Barceló que, malgrat això, sentenciava eufòrica: "Ens hem convertit en la nova doña Manolita".

Durant tot el matí, no s’han parat d’oferir copes de cava a tots els veïns, familiars i amics que s’han acostat a celebrar-ho. Malgrat que ningú no ha comprat ni un sol dècim de la butlleta premiada, tothom sent que també els ha tocat la grossa. "Som una família senzilla i treballadora, i tot això és fruit de l’esforç i la feina de tots", destacava la mare orgullosa dels fills i amics que tantes hores han dedicat a la web que avui ha tornat a regalar vuit milions d’il·lusions, esperances i somriures.

El capgròs de la Grossa, acompanyat dels 'padrins' d'aquesta edició del sorteig, ha estat l'encarregat de prémer el botó per seleccionar el número guanyador. En total, el sorteig de Cap d'Any, que arribava avui a la seva cinquena edició, ha repartit més de 21 milions en premis, la xifra més alta des que es fa la Grossa.

El cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, ha tret el segon premi de la Grossa de Cap d'Any. El número guanyador és el 64.773, que rep 6.500 euros per euro jugat. Ha tocat a Terrassa, Martorell, l'Ametlla del Vallès, Barcelona i Vic.

L'actor Xisco Segura,que ha posat veu a la cançó de l'anunci de la Grossa, ha sigut l'encarregat de treure el tercer premi del sorteig, que ha recaigut en el número 75.182. El tercer premi atorga 3.000 euros per a cada euro jugat -15.000 euros per butlleta-. Ha caigut a Lleida i a Menàrguens, a la Noguera.

L'encarregada de seleccionar el quart premi ha sigut l'actriu Sílvia Bel. El número premiat és el 32.695, que rep mil euros per euro jugat. El premi ha viatjat fins a Barcelona, Figueres i Vallfogona de Balaguer i s'ha venut, també, per internet.

El cinquè premi ha caigut en el número 68.211. La corredora de muntanya Núria Picas ha sigut l'encarregada de prémer el botó per seleccionar el número premiat. El premi està dotat amb 500 euros per euro jugat i s'ha repartit entre Calaf, Barcelona i Falset, al Priorat.

Els premis

Hi ha cinc grans premis, amb els següents imports: el primer premi està premiat amb 20.000 € per euro jugat, és a dir, 100.000 € al bitllet de 5 €; el segon premi atorga 6.500 € per euro jugat (32.500 € al bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € al bitllet de 5 €); el quart, 1.000 € per euro jugat (5.000 € al bitllet de 5 €), i el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € al bitllet de 5 € premiat).

Premis especials a les centenes, amb 25 € per bitllet, per als números que tenen les tres primeres xifres coincidents, en el mateix ordre, amb els tres primers dígits de qualsevol dels cinc grans premis.

Premis a les terminacions dels cinc números guanyadors (les quatre, tres i dues darreres xifres coincidents).

Premis als números anterior i posterior de cadascun dels cinc números guanyadors.

Els premis del mateix número guanyador no es poden acumular, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponguin amb el número premiat, guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra. Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen en més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que no s'acumularan mai.

On es paguen, els premis?

Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2018, a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639 de Barcelona. Els números que s’hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d’on es van adquirir els bitllets.

Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal. Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa Cap d'Any.