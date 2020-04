Pressió perquè el desconfinament de nens i adults es faci per franges horàries

Catalunya no està sola en la defensa d'un desconfinament per franges horàries i edats. Segons ha pogut saber l'ARA, també les Balears, Galícia, Andalusia, Múrcia i Extremadura han reclamat aquest dilluns a l'Estat que les sortides previstes a partir de dissabte es facin per edats per tal d'evitar aglomeracions als carrers com les que s'han pogut veure en algunes ciutats, especialment les més poblades.

Fonts governamentals han confirmat a l'ARA que la possibilitat d'establir horaris per assegurar que el conjunt de la població surti de manera ordenada i es garanteixin les distàncies de seguretat s'ha debatut aquest dilluns en el consell interterritorial, després que les sis comunitats autònomes incorporessin aquesta planificació en la seva proposta de desconfinament. Segons detallen les mateixes fonts, el ministeri de Sanitat hauria demanat més informació al respecte i propostes sobre les franges d'edat i els horaris que suggereixen. Així, doncs, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no tanca la porta a afegir aquestes limitacions, segons expliquen fonts consultades per l'ARA.

Extremadura, per exemple, proposa que els nens, la població que faci esport i els que passegin ho facin en horaris diferents per "evitar riscos innecessaris", segons ha explicat el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

També Andalusia planteja a la seva proposta dues franges horàries diferents en funció de l’edat: els menors i els seus pares només podrien sortir de 16 h a 21 h, mentre que els adults ho podrien fer de 9 h a 14 h. El conseller de Salut i Famílies andalús, Jesús Aguirre, va detallar que també es fixarien horaris per a la pràctica d’activitats esportives, que es permetrien de 7 h a 10 h i de 21 h a 23 h, sempre que es mantingui una distància de cinc metres quan es camina, de deu quan es corre, i de 20 si es va en bicicleta. L’objectiu, justifica la Junta, és “evitar al màxim el contacte” entre els dos col·lectius i minimitzar el risc de contagi.

Dues d'aquestes comunitats autònomes estan governades per socialistes, com el govern de l'Estat.