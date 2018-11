Un conductor perd el control i s'emporta vianants i terrasses a la Travessera de Gràcia de Barcelona

Un conductor ha perdut el control del seu cotxe a la Travessera de Gràcia de Barcelona, a l'altura del carrer Santaló, i ha envaït la vorera per causes que ara s'investiguen. El vehicle s'ha endut vianants, terrasses i motos que estaven estacionades a la vorera. Hi ha, com a mínim, quatre persones ferides, entre les quals una nena de deu anys que està molt greu i ha sigut traslladada a Sant Joan de Déu amb un traumatisme cranioencefàlic i un altre d'abdominal i pèlvic, segons han fet públic fonts del Servei d'Emergències Mèdiques. La menor ha entrat directament a quiròfan. Els altres tres ferits pateixen afectacions de menys gravetat i ja han sigut traslladats.

El conductor, un home 58 anys, ha patit una indisposició puntual, que podria ser una lipotímia o un mareig, i s'ha recuperat espontàniament moments després, segons ha explicat Jesús Cabañas, el subcap territorial del SEM. Els altres ferits son una vianant de 61 anys que ha patit policontusions però que no està greu; el mateix conductor, que ha sigut traslladat a l'Hospital Plató, i la seva acompanyant, una dona de 52 anys que també pateix policontusions i ha sigut traslladada al Clínic. Els veïns han explicat que el conductor semblava marejat i que ha baixat del cotxe pel seu propi peu, mentre que la seva acompanyant tractava de calmar-lo.

La via s'ha tallat per facilitar els treballs dels equips d'emergències i s'ha reobert al trànsit poc abans de les onze del matí. Set ambulàncies han acudit al lloc dels fets i han traslladat els ferits als diferents centres hospitalaris. L'accident, a més, ha provocat danys en un envelat de terrassa i en diverses motocicletes.

Al lloc s'ha desplaçat una patrulla de la #gubUIPA per investigar les causes de l'accident. Continuem fent desviaments de trànsit al lloc. — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 9 de novembre de 2018

Alguns veïns han explicat a l'ARA que el primer que han pensat, veient la trajectòria que feia el cotxe, és que es tractava d'un atemptat. El vehicle venia per la Travessera i s'ha enfilat a la vorera, just a l'altura del carrer Santaló, on ha envestit la terrassa del bar Rafael i ha impactat contra la nena que ha resultat ferida, després ha tornat a baixar a la calçada i, una mica després, ha tornat a pujar a la vorera. La terrassa del restaurant Udon també s'ha vist afectada per l'accident. Marc Garcia, un veí de la zona, relatava que el primer que ha pensat és que es tractava d'una bomba, pel fort soroll que ha sentit i pels crits de la gent que demanava la presència de la policia. El sinistre s'ha produït just a l'hora en què molts infants feien el camí de l'escola.

Un autobús de TMB atropella un motorista

Moments després de l'accident de la Travessera de Gràcia de Barcelona, n'hi ha hagut un altre al carrer Anglí, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Un motorista ha caigut a terra per causes que s'investiguen i després ha sigut atropellat per un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona, que li ha provocat lesions en una mà. L'home ha sigut donat d'alta al mateix lloc dels fets.